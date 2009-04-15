12 gün elektrik yok

Avcılar, Sefaköy ve Çağlayan işletme müdürlüklerince yapılacak çalışmalar nedeniyle 16-28 Nisan tarihleri arasında bazı semtlerde elektrik kesintisi uygulanacak.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:



Büyükçekmece'de 16 Nisan'da 09.00-14.00 saatleri arasında; Atatürk Mahallesi, Yunus Emre ve Anafartalar caddeleri, Merve, Yeliz ve Yağmur sokaklar, 21 Nisan'da 10.00-15.00 saatleri arasında; Gürpınar Siteler, Galip Esmer Caddesi Işık Sokak kısmı, 22 Nisan'da 10.00-12.00 saatleri arasında; Gürpınar Siteler, Galip Esmer Caddesi Ulu Sokak kısmı, 23 Nisan'da 09.00-12.00 saatleri arasında; Gürpınar Siteler, Millet Caddesi, Marmara ve Ocak Kent siteleri, 28 Nisan'da 09.00-15.00 saatleri arasında; Gürpınar Adnan Kahveci Mahallesi, İnönü Caddesi Yeni Evler mevkisi ve Atakent Sitesi.



Küçükçekmece'de 17 Nisan'da 12.00-14.00 saatleri arasında; Teknopark Evleri, İSKİ Arıtma, Kanarya Mahallesi, Şahin Caddesi ile Güvercin Caddesi arasında kalan tüm sokaklar, Leylak Caddesi ve civar sokaklar ile Ortanca Caddesi'nin bir kısmı, 19 Nisan'da 06.00-16.00 saatleri arasında; Mahmutbey Gişeler, İkitelli Mehmet Akif Mahallesi, Halkalı Toplu Konutlar 1-2-3 Etaplar, Olimpiyat, Fatih Sultan Mehmet İSKİ, Azatlı Su Kuyusu, Yarımburgaz Mahallesi, Halkalı Merkez Mahalle, Halkalı Komando Taburu, Halkalı Taştepe Mevkisi, Bezirganbahçe Mevkisi, Söğütlüçeşme Mahallesi'nin bir kısmı, Halkalı TOKİ Evleri ve Soyak Olimpiakent.



Kağıthane'de 18 Nisan'da 00.00-07.00 saatleri arasında; Çeliktepe İnönü Caddesi, Piri Reis Sokak, Şair Çelebi Caddesi, Çağdaş, Şairane ve Kaan sokaklar, Sarıgöl Caddesi, Yıldız ve Hünkar sokaklar, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Elif, Vardar, Ziya Paşa, Has, Çeşme ve Bacadibi sokaklar, Işıl ve Kubilay caddeleri, Rıfat Paşa, Köprülü, Çalışkan, Ceyhan, Atilla ve Kahramanlar sokaklar, Kocasinan ve Ceyhan caddeleri, Aydoğan ve Dutluk sokaklar, Namık Kemal Caddesi, Gültepe, Çeşme Sokak, Çakmak Caddesi, Aba, Acar ve Meydan sokaklar, Talatpaşa Caddesi, Beller ve Arka sokaklar, Aydoğan Caddesi, Topal, Hudut, Sedef, Atıcı, Ekmekçi, Beşik, Ülkümen, Benek, Burhan, Babacan, Bayraktar, Bizim ve Kısmet sokaklar ile Taşkaya Sokak ve civarı.



Kağıthane'de 19 Nisan'da 00.00-07.00 saatleri arasında; Gültepe Genç Osman Caddesi, Dernek, Atabey, Canan, Has, İnci, Estergon, Murat Paşa, Dereyanı, Polat, Yeniyol, Havza, Akran, İşçi, Haşmet, Akcil, Barbaros ve Kavaklı sokaklar, Galata Deresi, Dere Sokak, Dereboyu Caddesi, Özgür Çıkmazı, Yeniyol Caddesi, Budak, Horasan, Yonca, Sümbül, Buyruk, Hudut, Güney, Tarım, Haşmet, Hayran, Aslan, Kaya, Atak ve Tarım sokaklar, Ortabayır Dispanser Caddesi, Uyanık, Ferah, İmren, Örnek, Mengen, Cevher ve Cazip sokaklar, Abdi İpekçi Caddesi, Kanaat, Kerem, Duyan, Gürbüz, Ülkü, Bilgin, Dalyan, Coşkun, Doğu, Çevre, Çiftçi, Tan ve Çelenk sokaklar, Talat Paşa Caddesi, Öktem, Saray, Cesaret, İçten, Akkaya, Akıcı, Atılgan, Uçku, Bayram ve Akyayla sokaklar, Yahya Kemal Caddesi, Taşkıran, Gümüşhane, İmran, Altay, Güneşli, Demir, Kıvrım A1, Tekin, Van, Tuğ ve Okul sokaklar, Yahya Kemal İSKİ, Yavuz Sokak, Engin Sokak ve civarları.



Çatalca'da 17 Nisan'da 09.00-13.00 saatleri arasında; Sınırdere Mahallesi.



Esenyurt'ta 17 Nisan'da 11.00-13.00 saatleri arasında; Ardıçlı Mahallesi, Esenkent, Evren Oto Sanayi Sitesi ve civarındaki fabrikalar, Sanayi Mahallesi, Doğan Medya, Elif Plastik, Vakko, Örnek Mahallesi, Başakşehir Boğazköy Siteleri, Eston Şehir, Uphill Court, Mesa-Nurol, Armina Evleri, Banu Evleri, Manolya Evleri ve Kuzu Spradon Evleri.



Beşiktaş'ta 17 Nisan'da 08.00-18.00 saatleri arasında; Arnavutköy Mahallesi, Eğlence, Tayyareci Suphi, Sebzeci Bayram, Kamacı, Dubaracı, Beyazgül, Kuyu, Vezirköşkü, Kireçhane Çıkmazı, Bakkal sokaklar ve civarı.



Sarıyer'de 18 Nisan'da 08.00-13.00 saatleri arasında; Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi, Çıra, Böğürtlen, Kalpakçı Hüseyin ve Hamam sokaklar, Marmara Üniversitesi MYO ve civarları.

