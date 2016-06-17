12 gün arayla iki kaza geçirdi; ilkinde yaralandı, taburcu olduğu gün hayatını kaybetti

Aksaray'da 12 gün önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve dün taburcu olduktan sonra evine dönerken yeniden kaza geçiren 83 yaşındaki Ali Osman Ağıl, bugün yaşamını yitirdi.

İlk kaza 12 gün önce

Posta'da yer alan habere göre, Ali Osman Ağıl ve torunu Doğukan Ağıl, 12 önce oğlu Battal Ağıl'ın kullandığı aracın başka bir araçla çarpışması sonucu yaralandı. Doğukan Ağıl, kaldırıldığı Aksaray Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Durumu ağır olan Ali Osman Ağıl da Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Bir süre yoğunbakım ünitesinde kalan Ali Osman Ağıl, tedavisi tamamlandıktan sonra dün taburcu oldu.

Ardından kendisi almaya gelen 74 yaşındaki eşi Dudu Ağıl, torunu Doğukan Ağıl ve oğlu 36 yaşındaki Ergün Ağıl ile birlikte memleketleri Aksaray'a dönmek için yola çıktı.

Ergün Ağıl yönetimindeki 68 BG 701 plakalı hafif ticari araç dün iddiaya göre önündeki 50 yaşındaki Ahmet Sosun'un kullandığı 38 TU 901 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan her iki araç yonca tarlasına uçtu.

Kazada Ali Osman Ağıl, torunu Doğukan Ağıl, eşi Dudu ve oğlu Ergün Ağıl ile otomobil sürücüsü Ahmet Sosun ve eşi 48 yaşındaki Zeynep Sosun yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki kazada da dedesi Ali Osman Ağıl ile birlikte yaralanan 14 yaşındaki Doğukan Ağıl ise tedavisinin ardından dün taburcu oldu.

İkinci kazada hayatını kaybetti

İkinci kazada da ağır yaralanan Ali Osman Ağıl, kaldırıldığı Aksaray Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Ağıl'ın, eşi Dudu Ağıl'ın da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.