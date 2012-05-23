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12 Eylül’ü araştıran 5 kişilik komisyonun dört üyesi darbe mağduru

TBMM’de kurulan 12 Eylül 1980 müdahalesini araştıran 5 kişilik komisyonun 4 üyesi darbe mağduru

23 Mayıs 2012 15:21

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

 
TBMM’de kurulan 12 Eylül 1980 müdahalesini araştıran 5 kişilik komisyonun 4 üyesi darbe mağduru. MHP davasından yargılanan AKP’li Alt Komisyon Başkanı Naci Bostancı 1, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ 7, CHP’li Süleyman Çelebi 4,  MHP’li Atilla Kaya da 11 yıl cezaevinde yattı. Mamak Cezaevi’nde yatan komisyon başkanı Naci Bostancı, T24’e, “Hangi işkence yöntemlerini kullandılar? Dayak çok muydu” sorusuna, gülerek, “Bir Anadolu delikanlısına ‘dayak yedim’ dedirtemezsiniz” dedi.

Alt komisyon 12 Eylül darbesini her açıdan inceleyecek. Dinlenen kişi sayısının 50 ile sınırlı tutulması planlandı. Dönemin mahkemelerinin verdiği kararlar ise, askeri hakimlerin ağzından dinlenilecek. İşkencelerin adresi Mamak, Metris ve Diyarbakır Cezaevleri’nin askeri hakimlerinden bazılarının komisyona davet edilmesi gündemde. Alt komisyon başkanı Bostancı’yı Mamak’a yollayan isim askeri hakim Vural Özenirler. Bostancı, “Özenirler çağırılabilir mi” sorusuna, olumlu baktıkları mesajı verdi.

Alt Komisyon, Meclis'ten 15 uzmanla çalışacak. 1977-1983 yıllarını kapsayan 6 yılık gazeteler taranacak. Cinayet ve kitle olayları ile siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların açıklamaları tek tek çıkarılacak.


12 Eylül mahkemesinden yararlanılacak


12 Eylül davasının yürütüldüğü mahkemeden bilgi ve belge anlamında yararlanılacak.

 

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