-12 EYLÜL'E 4 İLDE SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 13.09.2010 - İzmir, Van, Samsun ve Balıkesir'de, 12 Eylül Darbesi'ni yapanlar hakkında suç duyurularında bulunuldu. İzmir'de ''Yetmez Ama Evet Platformu'' üyeleri, ''12 Eylül darbecileri'' hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek, suç duyurusunda bulundular. İzmir Adliyesi önünde, platform adına konuşan avukat Mustafa Halit Çelik, 12 Eylül darbesinin 30. yılında gerçekleştirilen referandum ile Anayasadaki geçici 15. maddenin tarihe karıştığını belirtti. Bununla, darbe yapanların koruyucu zırhının kalktığını, darbe yapmanın insanlık suçu olduğunu ifade eden Çelik, ''İnsanlık suçlarında zaman aşımı olmaz. Darbe yapmak da insanlık suçudur, Kenan Evren ve ekibi bu suçu işlemişlerdir'' dedi. Çelik, 12 Eylül darbesini yapanlardan ve Kenan Evren'den şikayetçi olduklarını kaydederek, bugünden itibaren bu kişilerden hesap sormaya başlayacaklarını söyledi. Daha sonra, hazırlanan dilekçeyi imzalayanlar, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, darbe sorumluları hakkında dava açılmasını istediler. Dilekçede, şüphelilerin cezalandırılması için kamu davası açılması talep edildi. -VAN- Van Genç İş Adamları Derneği (VANGİAD) Başkanı Kadri Salaz, Avukatı Ayhan Çabuk ile geldiği Van Adliyesinde 12 Eylül mağdurlarından biri olduğunu belirterek, başta 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren olmak üzere, darbeyi gerçekleştirenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Salaz, 30 yıl önce, 12 Eylül 1980'de Kenan Evren'in mesajıyla uyandığını ve ordunun ülke yönetimine el koyduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: ''Bu zulümden payıma düşeni aldım. Hem Van'da gözaltında kalma, hem de Diyarbakır cehenneminde yatma onurunu tattım. Herkes benim kadar şanslı değildi. Bazı arkadaşlarımız o cehennemden bir daha çıkamadılar. Dünya tarihinin yazdığı en vahşi uygulamaların yapıldığı Diyarbakır Cezaevindeki uygulamalardan kurtulmak için birçok arkadaşımız intihar ederek, kurtulma yolunu seçti. Yapılan işkencelerin görüntüleri gözümden, feryatlar kulağımdan silinmedi. 30 yıldır yaşadığım bu travma tüm yaşamımı olumsuz etkiledi. Şimdi silahlı zorbaları, silahsız şekilde yenmenin zamanı geldi. Bu suç duyurusunu, 12 Eylül 1980 ve takip eden yıllarda faşist cunta ile uzantılarının uygulamaları sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimize adıyorum.'' Salaz, 12 Eylül 1980'de mağdur olan tüm kişileri de dava açmaya davet etti. Salaz ve avukatı Çabuk, açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçesini savcılığa teslim etti. -SAMSUN- Mamak Cezaevi'nde 1987'de 17 yaşındayken kafasına aldığı dipçik darbesiyle öldürüldüğü öne sürülen Hüseyin Kurumahmutoğlu'nun Samsun'da yaşayan ağabeyi, ''12 Eylül darbesini yapanlar'' hakkında suç duyurusunda bulundu. 1987 yılında Mamak Cezaevinde kaldığı sırada 17 yaşındayken başına aldığı dipçik darbesiyle öldürüldüğü öne sürülen Hüseyin Kurumahmutoğlu'nun ağabeyi Ali Kurumahmutoğlu, beraberinde avukatı Mustafa Remzi Toprak'la Samsun Adliye Sarayı'na geldi. Kurumahmutoğlu, avukatı Toprak aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığına 12 Eylül Darbesi'ni gerçekleştiren generallerin yanı sıra, tespit edilecek diğer sanıkların şüpheli olarak bulunup haklarında dava açılması konusunda suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında Ali Kurumahmutoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: ''Hukuk süreci başlamıştır. 12 Eylül darbesiyle Türkiye'de binlerce genç, sağdan ve soldan idealist insanlar tutuklandı. Büyük işkenceler ve zulümler gördü. O dönemde kardeşim Hüseyin Kurumahmutoğlu kendiliğinden teslim olarak cezaevine alındı. Aylarca, yıllarca işkence sonucu inancından dolayı kıldığı namazından alıkonulmak istendiğinde diremiş ve başına yediği dipçik darbesiyle hayatını kaybetmiştir. Şimdi 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumdan sonra gerekli şikayeti yaptık. Türk Adaleti'ne güveniyoruz.'' -BALIKESİR- Balıkesir'de 12 Eylül mağduru 13 kişi adına, dönemin Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları adına suç duyurusunda bulunuldu. 12 Eylül mağduru 13 kişi adına Balıkesir Adliye Sarayı önünde açıklama yapan Ahmet Ulu, 12 Eylül döneminde sağcısı ve solcusuyla 2 milyonun üzerinde genç insanı mağdur eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Ulu, şunları kaydetti: ''2 milyon insanın hakkının araması açısından bir adım atıldığından dolayı mutluluk duyuyoruz. En azından hiçbir şey olmamış olsa dahi, Anayasanın içinde kanserli bir yapı gibi duran geçici 15. maddenin kaldırılıp çöpe atılması, konusunda yüreklerimize su serpildi.'' 12 Eylül ve sonrasındaki işkencelerin, hukuksuzluğun hesabını sormak için 30 yıldır bugünü beklediklerini ifade eden Ulu, ''Milyonlarca insanın işkencelerden ve mağdur edilmesinden bahsediyoruz. 30 yıl sonra önümüzü açan bu halk oylaması, bir daha ihtilallerin yapılamayacak şekle bürünmesine sebep oldu'' dedi. Ulu, daha sonra avukat Birol Şahin ile birlikte 13 kişi adına hazırlanan suç duyurusunu Cumhuriyet Savcılığına verdi.