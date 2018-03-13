"12 Eylül'den beri yanımızdan ayrılmayan bu gölgeyle yaşamaya devam edeceğiz"

Hürriyet yazarı Sedat Ergin sabah saatlerinde Meclis'ten geçen "ittifak yasası"nı değerlendirdi. Ergin, "Teklif, parlamentoda çoğulculuğa kapıyı aralamadığı gibi, buradaki iktidar çoğunluğunu daha da kuvvetlendirmeye odaklanıyor" diyerek, "Ve baraj bir kez daha düşürülmüyor. 12 Eylül’den bu yana yanımızdan ayrılmayan bu gölgeyle yaşamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kamuoyunda 'ittifak teklifi' olarak bilinen yasa teklifi, televizyon yayınının olmadığı pazartesi günü geceyarısı TBMM Genel Kurulu'na getirildi. 19 saat 42 dakika süren mesainin ardından 26 maddelik yasa teklifi Meclis'ten geçti.

Ergin, yasa geçmeden önce kaleme aldığı bugünkü yazısının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlığa geçerken TBMM’nin kuvvetli bir denetim ve dengeleme işlevi görebilmesi, daha çoğulcu bir yapı içinde hareket edebilmesinden geçiyor. Bu çerçevede barajın aşağı çekilmesi, kuvvetler ayrılığının işlemesi ve rejimin demokrasi iddiasını koruyabilmesi açısından elzemdir.

Oysa TBMM’de görüşülmeye başlanan yasa teklifi, parlamentoda çoğulculuğa kapıyı aralamadığı gibi, buradaki iktidar çoğunluğunu daha da kuvvetlendirmeye odaklanıyor. Ve baraj bir kez daha düşürülmüyor. 12 Eylül’den bu yana yanımızdan ayrılmayan bu gölgeyle yaşamaya devam edeceğiz."