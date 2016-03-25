12 Eylül'de TSK'dan ihraç edilen teğmen, 35 yıl sonra AYM'ye kararıyla itibarına kavuştu

12 Eylül darbesinden sonra YAŞ kararıyla TSK’dan ihraç edilen teğmen, 35 yıl sonra bireysel başvuru hakkıyla hukuk mücadelesini kazandı. AYM, hak ihlali kararı verdi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi de teğmenin özlük haklarının iade edilmesine hükmetti.

2 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat dönemlerinde TSK’dan atılan askerlere itibarları 5 yıl önce yapılan düzenlemeyle iade edildi. Yasayla bin 500 eski asker, özlük haklarına kavuşurken, bazılarının başvurusu ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından kabul edilmedi. 12 Eylül 1980 darbesinde teğmenken TSK’dan YAŞ kararıyla ihraç edilen Şahin Erol da başvurusu kabul edilmeyenler arasındaydı.

Hukuk okudu avukat oldu

Darbe döneminde ordudan atıldıktan sonra hukuk okuyup avukat olan Şahin Erol, 30 yıl sonra karşısına çıkan fırsattan yararlanamadı. Karar'dan Kenan Butakın'ın haberine göre, Bakanlığa yaptığı başvuru reddedilince Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne (AYİM) başvurdu. Ancak AYİM de bakanlığın gerekçesini temel alarak başvuruyu reddetti.

Gerekçe, beyanatta bulunma

AYİM, 15 Kasım 2012’de verdiği kararın gerekçesinde Şahin Erol’un 26 Haziran 1980 günü “Görevi olmadığı halde beyanatta bulunmak” suçundan 5 ay 20 günlük kesinleşen bir hapis cezasının olmasını gösterdi. Ordudan atılmasına gerekçe gösterilen “cemiyet kurmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilerek TSK’yla ilişkisi kesilen Erol, teğmenlik görevini sona erdiren bu suçlamadan da yine aynı yıl beraat etmişti.

Son çare AYM’ye başvurdu

AYİM’in Erol hakkındaki ret kararından kısa bir süre sonra ise 2010’da Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu açıldı. Erol, hukuk mücadelesinde karşısına çıkan fırsatı değerlendirerek AYM’ye bireysel başvuruda bulundu ve AYİM’nin ret kararının bozulmasını talep etti. Yüksek mahkeme de geçtiğimiz Ağustos ayında verdiği kararda adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılanma yapılmak üzere kararı AYİM Birinci Dairesi’ne gönderdi.

Tazminat istemedi

AYİM Birinci Dairesi, AYM’nin verdiği kararın bağlayıcı olduğuna hükmederek, Milli Savunma Bakanlığı’nın ret kararını iptal etti ve Erol’un 35 yıl sonra emeklilik gibi tüm özlük haklarının iade edilmesini kararlaştırdı. 2011’den itibaren Erol’a biriken emeklilik maaşları ödenecek. Erol talep etmediği için mahkeme tazminat ödenmesi yönünde karar almadı.