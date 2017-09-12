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Spor

12 Eylül Salı Spor Gündemi

PORTO - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU 11

12 Eylül 2017 12:09

PORTO - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU
11.00 Siyah-Beyazlı Takım Portekiz\'e gidecek
12.00 Porto son çalışmasını yapacak.
19.30 Porto çalıştırıcısı Sergio Conceicao ve bir oyuncusu konuşacak.
21.00 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
21.30 Siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE
Dünü izinli geçiren Sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY ODEABANK LANSMAN
14.00 Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, 2017-2018 sezonu öncesinde toplu tanıtım töreni düzenleyecek.

TENİS
10.00 American Express İstanbul Challenger öncesi basın toplantısı yapılacak. 

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI\'NDA ÇEYREK FİNAL BAŞLIYOR
2\'nci turdan itibaren İstanbul\'da devam eden 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda çeyrek final karşılaşmaları başlıyor. 2\'nci turda Türkiye\'yi saf dışı bırakan İspanya ve A Millilerle grup müsabakasında karşılaşan Letonya sahaya çıkacak.
18.45 Almanya-İspanya
21.30 Slovenya-Letonya

ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE PERDE AÇILIYOR
Avrupa\'nın 1 numaralı kupası olan Şampiyonlar Ligi\'nde A,B,C ve D gruplarında oynanacak olan karşılaşmalarla yeni sezon başlayacak. 
Şampiyonlar Ligi\'nde bugün oynanacak olan karşılaşmalar şöyle;
A GRUBU
21:45 Benfica - CSKA Moskova  
21:45 Manchester United - Basel  
B GRUBU
21:45 Bayern Münih - Anderlecht
21:45 Celtic - Paris Saint-Germain  
C GRUBU 
21:45 Chelsea - Qarabağ Ağdam
21:45 Roma - Atletico Madrid  
D GRUBU
21:45 Barcelona - Juventus  
21:45 Olympiakos - Sporting Lisbon  

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