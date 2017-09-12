12 Eylül Salı Spor Gündemi

PORTO - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU

11.00 Siyah-Beyazlı Takım Portekiz\'e gidecek

12.00 Porto son çalışmasını yapacak.

19.30 Porto çalıştırıcısı Sergio Conceicao ve bir oyuncusu konuşacak.

21.00 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

21.30 Siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE

Dünü izinli geçiren Sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY ODEABANK LANSMAN

14.00 Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, 2017-2018 sezonu öncesinde toplu tanıtım töreni düzenleyecek.

TENİS

10.00 American Express İstanbul Challenger öncesi basın toplantısı yapılacak.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI\'NDA ÇEYREK FİNAL BAŞLIYOR

2\'nci turdan itibaren İstanbul\'da devam eden 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda çeyrek final karşılaşmaları başlıyor. 2\'nci turda Türkiye\'yi saf dışı bırakan İspanya ve A Millilerle grup müsabakasında karşılaşan Letonya sahaya çıkacak.

18.45 Almanya-İspanya

21.30 Slovenya-Letonya

ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE PERDE AÇILIYOR

Avrupa\'nın 1 numaralı kupası olan Şampiyonlar Ligi\'nde A,B,C ve D gruplarında oynanacak olan karşılaşmalarla yeni sezon başlayacak.

Şampiyonlar Ligi\'nde bugün oynanacak olan karşılaşmalar şöyle;

A GRUBU

21:45 Benfica - CSKA Moskova

21:45 Manchester United - Basel

B GRUBU

21:45 Bayern Münih - Anderlecht

21:45 Celtic - Paris Saint-Germain

C GRUBU

21:45 Chelsea - Qarabağ Ağdam

21:45 Roma - Atletico Madrid

D GRUBU

21:45 Barcelona - Juventus

21:45 Olympiakos - Sporting Lisbon