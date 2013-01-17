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12 Eylül duruşması başladı

12 Eylül askeri darbesine ilişkin, Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı davanın duruşması başladı

17 Ocak 2013 14:43

12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, Yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı davanın duruşması başladı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıkların avukatı Bülent Hayri Acar, müdahilliğine karar verilen bazı gerçek ve tüzel kişiler ile avukatları hazır bulunuyor.

Avukatlarının vareste tutulmalarını istedikleri sanıklar Evren ve Şahinkaya, duruşmaya katılmıyor.

Duruşmada, müşteki avukatlarının sanık beyanlarına karşı söz alması bekleniyor.

Öte yandan aralarında 12 Eylül mağdurlarının da bulunduğu çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarından vatandaşlar, davanın görüldüğü Ankara Adliyesi önünde toplandı.

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