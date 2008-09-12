12 Eylül Dünya Oral Sağlık Günü

Ağız ve diş sağlığı için 32 öneri

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Türk Diş Hekimleri Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Dünya Diş Hekimleri Birliği'nin (FDI), bu yıl ilk defa 12 Eylül'de Dünya Oral Sağlık Günü kutladığı belirtildi.Bunun, ülkede bilimsel diş hekimliğinin 100. yılına denk gelmesi nedeniyle anlamlı olduğu ifade edilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün tespitlerine göre, diş ve diş eti rahatsızlıklarının, yaygınlığı ve tekrarlama oranları nedeni ile en büyük sağlık sorunlarından birisi olduğu belirtildi.Açıklamada, önlenebilir olmasına rağmen, ülkede koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanmaması ve bunun sonucunda ortaya çıkan tedavi taleplerinin karşılanamaması nedeni ile diş ve diş eti hastalıklarının oldukça yaygın olduğu kaydedilerek, "Türkiye'de toplumun diş ve diş eti hastalıklarının tedavi ihtiyacını tüm diş hekimleri ancak 34 yılda çözebilecektir" ifadesine yer verildi.Türk Diş Hekimleri Birliği'nin, Sağlık Bakanlığı'nın bu yıl ilköğretim öğrencilerine yönelik okullarda başlatacağı "Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Programı"nı önemsediği ve desteklediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Ancak kamunun halkın diş ve diş hastalıkları ile ilgili ne ihtiyacını ne de talebini bütünüyle karşılama olanağı vardır. Bu nedenle her biri alın teri ülke kaynakları ile kurulan serbest muayenehanelerden de hizmet alınması gerekmektedir. Toplumun diş ve diş eti hastalıklarının tedavisi için kamunun serbest diş hekimlerinden hizmet almasından başka akılcı bir yol yoktur. Bu nedenle muayenehanelerden hizmet alınmasının hükümet tarafından bir an önce yaşama geçirilmesini bekliyoruz."Bununla ilgili somut teklifin birlik tarafından önümüzdeki günlerde bakanlığa sunulacağı da belirtildi.