-12 EYLÜL DÖNEMİ MEKTUPLARI AMSTERDAM'DA AMSTERDAM (A.A) - 25.09.2010 - 12 Eylül döneminde cezaevinde bulunanların yazdıkları ve uzun yıllar sahiplerine ulaştırılmayan mektupların kopyaları, Hollanda'nın Amsterdam şehrinde sergilendi. Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği (HTİP) merkezinde açılan ''26 Yıl Tutuklu Kalan Mektuplar'' isimli sergiye, Türkiye- Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu eski Eş Başkanı Joost Lagendijk'ın yanı sıra, bazı mektup sahipleriyle o dönem yurt dışına çıkanların da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup katıldı. Serginin düzenlenmesine ön ayak olan grup adına yapılan açıklamada, ''Darbeden sonra Türkiye'de demokrasinin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte susturulduğu'' belirtilerek, şöyle denildi: ''Açılan binlerce davada 230 bin kişi sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanmış. On binlerce insan hakkında dava açılmış ve bu yüzden tutuklu kalmışlardır. Tüm bu baskılar sonucunda 30 bin kişi yurt dışına mülteci olarak gitmek zorunda kalmış ve binlercesi vatandaşlıktan çıkarılmış. Ülke yasaklar ülkesi haline getirilmiştir.'' Söz konusu mektupların darbeden 26 yıl sonra, o dönemde cezaevinde görev yapan bir başçavuş tarafından kamuoyuna sunulduğu da belirtilerek, bu mektuplarla Türkiye tarihinin karanlık yüzü olan o dönemin gündeme taşınmak istendiği kaydedildi. Sergi kapsamında bir de panel düzenlendi. Panele katılanlar 12 Eylül döneminde yaşadıklarını anlattılar.