T24 LogoT24 Logo
Gündem

12 Eylül davası 17 Ocak'a ertelendi

Mahkeme heyeti 12 Eylül davasında verdiği ara kararda MİT'ten ve Genelkurmay'dan bilgi istedi

22 Kasım 2012 12:37

12 Eylül askeri darbesine ilişkin, Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı davanın 10. duruşması 17 Ocak 2013'e ertelendi.

Mahkeme heyeti ara kararda;

"12 Eylül darbesi planı olarak bilinen Bayrak Planı Harekatı ile ilgili Genelkurmay'dan ve MİT'ten bilgi istenmesine"

"Gün Sazak cinayetiyle ilgili de MİT ve Emniyet istihbaratından bilgi ve belgelerin istenmesine"

"Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanacak raporunda incelenmek üzere istenmesine"

"1 Mayıs katliamında ateş açılan İntercontinental Oteli’nde yabancı ajanların olup olmadığına ilişkin MİT’e yazı yazılmasına"  oy birliğiyle karar verdi.

Ayrıca mahkeme heyeti avukatların tutanakların CD haline getirilmesi talebini de reddederek, duruşmayı 17 Ocak 2013 tarihine erteledi.


 
Bugünkü  duruşmada neler oldu?

 

12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, Yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıkların avukatı Bülent Hayri Acar, müdahilliğine karar verilen TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, CHP, MHP ve DİSK'in de arasında yer aldığı bazı tüzel kişilerin avukatları ile diğer bazı müdahiller ve avukatları katıldı.

Sanıkların görüntüleri bugün de duruşma salonundaki 4 LCD ekrana yansıtıldı. Sanıklar, yansıtılan görüntülerde dün olduğu gibi yataklarında görünüyor.

Duruşmada, sanıkların yanında birer naip hakim bulunduruldu. Hakimler, sesli ve görüntülü sistem üzerinden, Evren ve Şahinkaya'nın yanında bulunan kişileri tutanağa yazdırdı.

Müdahil avukatlardan Hasan Ürel, sanıklardan Kenan Evren'e, ''Basında yer alan demecinizde, Abdi İpekçi'nin öldürülmesine üzüldüğünüzü belirttiniz. Üzülmenizin nedeni nedir? Cevap verecek misiniz?'' diye sordu. Evren, ''Hayır, cevap yok'' dedi.

 

'Vicdanınız sızlamıyor mu?'

 

12 Eylül döneminde Kahramanmaraş’ta 11 ay boyunca işkence gördüğünü söyleyen bir avukat Evren'e “Dört arkadaşım yanıbaşımda yaşamını yitirdi. Vicdanınız sızlamıyor mu?” diye sordu ve arkadaşlarının fotoğraflarını kameralarla gösterdi.

 

'Berfo Kırbayır'dan özür dileyecek misiniz?

 

Evren, müdahiller ve avukatların soruların hiçbirine yanıt vermedi.

Evren'e yöneltilen sorulardan bir kısmı şöyle:

Avukat Aydın Erdoğan: ''Süleyman Cihan 12 Eylül döneminde gözaltındayken işkencede öldü. Sayın Evren sizin o dönemde uçan kuştan haberiniz olurdu değil mi? Mezarlığa kimliği meçhul olarak gömülmüş. Sizin hiçbir yakınınız bu şekilde kayboldu mu?'', ''12 Eylül döneminden Mehmet Ağar'ı tanır mısınız?''

Avukat Savaş Demirtaş: ''DİSK'in kapatılmasının, mal varlığına el konulmasının, yöneticilerinin yargılanmasının sebebi nedir? Bunda TÜSİAD'ın etkisi var mı?''

Avukat Öztürk Türkdoğan: ''Türkçe dışındaki dilleri neden yasakladınız Kürtlere asimilasyon programını militarist bir tarzda sistematik işkence uygulayarak niçin yaptınız?'', ''Hala bu ülkede kan akıyor, sizin darbenizden sonra 40 bin insan yaşamını yitirdi. Bu ülke bu asimilasyon durumunu aşmaya çalışıyor. Neye mal olduğunuzun farkında mısınız?'', ''Diyarbakır'da sistematik işkenceye neden başvurdunuz Talimatını verdiniz mi, vermediyseniz neden göz yumdunuz '', ''Alevilere yönelik asimilasyon programını hayata geçirmenizdeki amacınız neydi?'', ''Cemil Kırbayır'ın da aralarında bulunduğu gözaltındayken kaybedilen insanların cenazelerine ulaşılamadı. Bunların aileleri cesetleri arıyor. Hiç mi vicdanınız sızlamadı 104 yaşında Berfo Kırbayır geldi. Sizi görmek istiyor. 'Sana hakkımı helal etmiyorum, iki elim yakandadır' demek istiyor. Berfo Kırbayır'dan özür dileyecek misiniz? Oğlunun mezarının yerini söyleyecek misiniz?''

 

'Türkiye'ye bir iylik yapın'

 

Türkdoğan, sorulara başlamadan önce, Evren'in dün ''bugün de olsa aynı şekilde ihtilal yapardık'' dediğini hatırlatarak, ''Artık yapamazsınız, sizin bıraktığınız kötü miras nedeniyle teşebbüs edenlerin hepsi yargılanıyor. Darbe yapıldığında nasıl karşı çıkılacağını biliyoruz, o nedenle yapamazsınız'' dedi.

''Gelin yurttaş olarak Türkiye'ye bir iyilik yapın'' diyen Türkdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bir vicdan toplantısı yapalım. Bildiklerinizi anlatın. Anlatın ki gelecek kuşaklar bütün bunları öğrensin de bu toplum bir daha böyle kötülüklerle karşılaşmasın. Hala bize bir iyilik yapma borcunuz var. Çünkü gelecek kuşaklar darbeyle tanışmasın. Evlatlarını arayan anaların elini öpün, onlardan özür dileyin. Hiç mi vicdanınız kalmadı. Susmayın, çünkü bu saatten sonra susmanın anlamı kalmadı.''

ETİKETLER

12 eylülduruşmakenan evrentahsin şahinkayasanıklargörüntüsesli

İlgili Haberler

Kenan Evren'in 12 Eylül davasına katılımına Adli Tıp karar verecek

12 Eylül davasının başlamasına bir hafta kala Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi bir dizi karara imza attı.

Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya tutuksuz yargılanacak!

Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı 12 Eylül davasın 3. duruşması Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Kenan Evren: Ölseydim de bugünleri görmeseydim

Evren'in 'kafesle duruşmaya getirilsin' önerisine çok bozulduğu, 'keşke ölseydim de bugünleri görmeseydim' dediği iddia edildi

Kenan Evren'i protesto eden öğretim görevlisi üniversiteden atıldı!

Yrd. Doç. Lütfiye Bozdağ, Kenan Evren'i protesto ettiği için üç kez Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden uzaklaştırıldı

12 Eylül Alt Komisyonu, 500 sayfalık raporunu tamamladı

TBMM Darbe Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nda '28 Şubat'tan sonra, 500 sayfalık '12 Eylül' dönemini, darbe öncesi ve sonrasını inceleyen komisyon raporu tamamlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24