12 Eylül darbesini yapanlar hakkında suç duyurusu yapıldı

T24 - 12 Eylül darbesini yapan Kenan Evren ve yönetiminin yargılanması için İHD ve Mazlum-Der Ankara'da savcılığa başvuru yaptı. İstanbul'da da başta 78'liler Girişimi olmak üzere pek çok sivil toplum örgütü Evren hakkında suç duyurusunda bulundu.



78'liler girişimi suç duyurusunda bulundu



Aralarında BDP Milletvekili Ufak Uras’ında bulunduğu “Yetmez Ama Evet Platformu" üyesi 80 kişi referandumun hemen ardından 1980 ihtilalini yapan Kenan Evren başta olmak üzere zamanın devlet yetkilileri hakkında ‘darbe yaptıkları’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.



Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne gelen grup, ‘Yetmez! Yeni anayasa istiyoruz’ ve ‘darbeci Evren 12 Eylül’ün hesabını vereceksin’ yazılı pankart açtı. Grup adına konuşan Yıldız Önen, “12 Eylül 2010 günü millet devlete el koymak zorunda kaldı. 50 yıllık darbeler tarihinin sonuna gelindi. 30 sene sonra, 12 Eylül’le hesaplaşmak için büyük fırsatımız doğdu" diye konuştu.



“Artık askeri darbeler de darbecilere selam duran yüksek yargıçlarımız olmayacak" diyen Önen sözlerine şöyle devam etti:





“Kenan Evren yargılansın"



Madde 15



Yüzde 58'lik 'evet' oyu ile kabul edilen anayasa değişiklik paketinde yer alan maddelerden biri de darbecilere yargı yolunun açılması...



Kabul edilen madde şöyle: Anayasal düzene karşı suç işleyen, darbe yapan veya darbe girişiminde bulunan askerler, sivil mahkemelerde yargılanacak. Siviller, sadece savaş halinde askeri mahkemelerde yargılanabilecek.



“12 Eylül 1980’in ‘Asmayalım da besleyelim mi?’ diyen kudretli komutanından hesap sormak için 12 Eylül 2010’da bütün engeller kalktı. Darbe yapmak suçtur. Kenan Evren ve o gün darbe suçuna ortak olanlar yargılanmalıdır. Evren ve hayatta olan 12 Eylül darbecilerinden şikayetçiyiz. Özgürlük için, adalet için, eşitlik için, darbe yapmanın ağır bir suç olduğunu hafızalara kazımak için bugün darbeciler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz."



Şikayetçi olan 80 kişi arasında milletvekili Ufuk Uras, yazar Nihal Bengisu Karaca, Ferhat Kentel, Osman Can, Sacit Kayasu, Yasemin Çongar, Yücel Sayman ve Zeynep Tanbay da yer aldı. Suç duyurusu dilekçesinde Kenan Evren ile birlikte dönemin kuvvet komutanları Nurettin Ersin, Tahsin Şahinkaya, Nejat Tümer, Sedat Celasun, eski komutanlardan Bedrettin Demirel, Ali Haydar Saltık, eski Başbakan Bülend Ulusu ile diğer bakan, bürokrat, vali, kaymakam, emniyet müdürü, asker, amir ve memurları şüpheli olarak gösterildi.





“Zamanaşımı tehlikesi yok"



Darbe sonrasında asılanlar, öldürülenler, gözaltına alınan, fişlenenler olduğu belirtilen dilekçede “izah edildiği üzere şüphelilerin hapis cezasıyla tecziyeleri için haklarında kovuşturma yapılarak kamu davası açılmasını arz ve talep ederiz" denildi. Daha önce Kenan Evren hakkında iddianame hazırladığı için HSYK’nın görevden attığı eski savcı Sacit Kayasu, yargılamanın başlaması için hiçbir engel olmadığını ve zaman aşımı tehlikesinin de bulunmadığını ifade etti.



Milletvekili Ufuk Uras da referandumda ‘evet’ çıkmasıyla ilgili olarak, “Bu bizim açımızdan çifte bayram. Bir yandan sandıktan demokrasi çıktı. Diğer yandan da Kürt demokrasi hareketi biz buradayız dedi. Yeni bir anayasa yapacaksan beraber yapalım dediler. Batı ile doğu arasında köprü kuracağız. Biz 30 yıldır bunu bekliyorduk. Kenan Evren ve arkadaşlarının yargılanması için bir zemin oluştu. Çocuklarımıza vereceğimiz en büyük hediye de budur. Kenan Evren’in gönüllü avukatları yanılıyor’’ diye konuştu.





EDP'den de “12 Eylül darbesini yapanlar” hakkında suç duyurusu





Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) İzmir İl Yönetimi, “12 Eylül darbesini yapanlar” hakkında suç duyurusunda bulundu.



EDP İzmir İl Başkanı Arif Ali Cangı, İzmir Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, dünkü halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliğinin, Anayasanın geçici 15.maddesini yürürlükten kaldırdığını ifade etti.

Cangı, şu bilgileri verdi:



“Anayasa değişikliğinden sonraki ilk işimizi gerçekleştiriyoruz. 12 Eylül darbecileri ve diğer sorumluları hakkında darbe yapmak, anayasa değiştirmek, hükümeti yıkmak, sistemli bir şekilde planlayarak ve tasarlayarak adam öldürmek, kasten yaralamak, işkence yapmak, eziyet etmek, hürriyetten yoksun bırakmak ve cinsel saldırıda bulunmak gibi suçlardan suç duyurusunda bulunuyoruz.”

Darbeyi yapanlardan ikisi öldü



Kenan Evren ile birlikte dönemin kuvvet komutanları Nurettin Ersin, Tahsin Şahinkaya, Nejat Tümer ve Sedat Celasun'du. Komutanlardan Nurettin Ersin ve Sedat Celasun öldü.