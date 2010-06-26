12 Eylül darbesini 30 yıldır siyah giyerek protesto ediyor

T24 - 12 Eylül’de işkenceden geçirilen 67 yaşındaki Şeyho Karakoç, darbeyi 30 yıldır siyah giyerek protesto ediyor. Hayallerinin yıkıldığını söyleyen Karakoç, “Ölünce kefenim de siyah olsun” dedi.



Malatya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde kalan 67 yaşındaki Şeyho Karakoç, 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleştirilen darbede baskı ve şiddete maruz kaldığını belirterek, bu durumu 30 yıldan beri siyahlar giyinerek protesto ettiğini söyledi.



Günlerce haksız yere yargılandığını ve nezarethanede tutulduğunu ifade eden Karakoç, şunları anlattı:



''12 Eylül 1980 darbesi bizi silindir gibi ezdi geçti. Darbeyi yapanlar aynı zamanda ayrımcılık da yaptılar.





'Bunlar sıkı solcu' deyip...



Aranılan kişileri sakladığım gerekçesiyle birinde 43, diğerinde 17 gün olmak üzere iki kez gözaltına alındım. Gözaltına alındığımız zaman köyümüzün yaşlılarından Teyfik Şener'i falakaya yatırmışlardı. Başçavuş'un biri Teyfik Şener'e, 'hangi ayağından başlayalım' diye sordu. O da 'sol ayağımdan başlayın' deyince başçavuş, 'bunlar sıkı solcu' deyip, günlerce işkence yaptılar. Yaşadıklarımızdan Kenan Evren'i sorumlu tutuyorum.”





'Hayallerimi çaldılar'



12 Eylül 1980 yılının kendisinde silinmeyecek, kötü izler bıraktığını belirten Karakoç, ''O karanlık gün ve geceler, birçok hayalimi alıp götürdü'' dedi.



Karakoç, 12 Eylül askeri müdahalesinin kendisini çok yıprattığını belirterek, şunları anlattı: ''Annem babam ben çok küçükken ölmüş. Hep bir aileye hasrettim. Kendime hayat kuracaktım. Ailem olacaktı. Ancak yaşadığım olayların etkisiyle evlenemedim. Tüm hayallerim suya düştü. O günden sonra 'Kenan Evren' zihniyetini ve olayları protesto etmeye karar verdim.





'Kefenim de siyah olsun'



Kendi kendime 'bu zihniyet son bulana kadar beyaz giyinmeyeceğim' dedim. Şimdi ayakkabımdan saatime kadar her şeyim siyah. Ölünce kefenimin de siyah olmasını istiyorum. Artık siyah benim yaşam şeklim oldu.''





Demokrat bir ülke



En büyük arzusunun ülkesinde ayrımcılık yapılmadan, özgürce yaşamak olduğunu ifade eden Karakoç, ''Her şeye rağmen ülkemi seviyorum. İnsan haklarının yerini bulduğu, demokrat bir ülke istiyorum'' diye konuştu.



Karakoç, daha önce çiftçilik yaptığını, şimdi ise huzevinde kaldığını sözlerine ekledi.







