12 Eylül darbesi yargı yolunda

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HSYK da Genel Kurul'dan geçti

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk



TBMM Genel Kurulu'nda, söz konusu maddenin kaldırılmaısnı öngören Anayasa değişikliği teklifinin 25. maddesine 336 kabul, 70 ret oyu verildi. Gizli oylamaya 407 milletvekili katıldı.Anayasa değişikliği teklifinin 25. maddesi görüşmelerinde söz alan milletvekillerinin konuşmaları şöyle:"Bu maddenin Anayasa'dan bugüne kadar çıkarılmaması utanç verici. Türk halkı darbeleri kim yaparsa yapsın; ister asker, ister polis yapsın, ister partiler yapsın, Türk halkı darbelere karşıdır. Türk halkı demokratik, özgür bir ülkede yaşamak istiyor. Bizim de parlamenterler olarak halkın bu taleplerini yerine getirmemiz gerekiyor. Artık halkımız faşist diktatörlükler istemiyor.''''Aradan 30 yıl geçti. 97 yaşındaki Kenan Evren'i yargılayacaksınız ve 'bu işi biz yaptık' diyeceksiniz. Peki 8 sene niye beklediniz? Bu hesaplaşma bir bütündür. 12 Eylül'ün izleri ana caddelerden, okullardan, meydanlardan silinmediği sürece ve onların getirdiği köhne sistem değişmedikçe... Hala içim acıyor. O işkenceciler, o darbeciler, korumalarla, altlarında devletin araçlarıyla, rütbeleriyle meydanlarda geziyorlar ama mağdurlar hala başını kaldıramıyor. Bu ayıp hepimize yeter.''''Bu maddenin Anayasa'ya konulmasının gerçek nedeni, 12 Eylül cuntasını yargılamak değil, bu cuntaya karşı oluşmuş olan nefreti tahrik etmek suretiyle paketin bütününü kabul ettirebilmektir....Hiç kimse şark kurnazlığı yapmamalıdır. Bu madde, 12 Eylül'cülerin yargılanmasının yolunu açmayacaktır. Teklifi getiren milletvekillerinin samimiyetini göstermesi bakımından en güzel örnek şudur: 12 Eylül rejimiyle hesaplaşıyor gibi görünürken, 28 Şubat sürecini hiç gündeme getirmemenizi nasıl değerlendirelim? 27 Nisan e-muhtırasının üzerinden çok az bir zaman geçti.Dünyanın hangi demokratik ülkesinde, kendisine e-muhtarı veren birisiyle Dolmabahçe'de saatlerce oturup, belli konular üzerinde bir mutabakata varabilir. Bu bile tek başına, sizin Anayasa değişikliği konusundaki samimiyetinizi ortaya koymaktadır.''AKP Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı"Bugün, milletvekili olan bizler, kabul oylarımızla geçici 15. maddeyi Anayasa metninden çıkarak, bu maddeyle korunanlara, 'Sizler sorumlusunuz. Bu darbeyi siz yaptınız. Ayrıcalığınız yoktur. Suç işlediniz' demek zorundayız... Elbette oy kullanmamak da bir haktır. Ama öyle anlar vardır ki oy vermek tarihi bir sorumluluk arz eder..."12 Eylül darbesinde idam edilen sağcı ve solcuların isimlerini sıralayarak, ''Onları, kabul oylarımızla selamlayalım. Ben bugün, Anayasa değişikliği teklifinde imzası olan milletvekili olarak rahat uyuyacağım. Çünkü Geçici 15. maddenin Anayasa metninden çıkarılmasına yönelik verdiğim kabul oyu ile bir nebze olsun vicdanımı özgürleştireceğim'' diye konuştu.Bahçekapılı'nın konuşması sırasında MHP sıralarından tepki gösterilmesi üzerine, AKP'li milletvekilleri ile MHP'li milletvekilleri arasında tartışma çıktı.MHP Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici, AKP'li milletvekillerine yönelik, ''O arslanlara, işkenceden ölenlere yazık. Siz, hayatınızda bir gün acı görmediniz'' diye bağırdı. Her iki gruptan da birbirlerinin üzerine yürümek isteyen bazı milletvekilleri, diğer milletvekilleri tarafından engellenmeye çalışıldı.