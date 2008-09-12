12 Eylül askeri darbesi 28'inci yılında

TRT'den darbeler belgeseli



Gençliğe12 Eylül suçlaması

12 Eylül darbesi 28’inci yıldönümünde İstanbul, Ankara ve İzmir’de bugün düzenlenecek mitingilerle protesto edilecek.Protestolar kapsamında, ‘Darbeye Karşı 70 Milyon Adım’ platformu Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nde saat 14.00’te ‘12 Eylül’e Karşı Vicdan Mahkemesi’ kurulacak. Oyuncu Mehmet Ali Alabora, müzisyen Harun Tekin ve yazar Karin Karakaşlı’dan oluşan mahkeme heyeti; yayımcı Ragıp Zarakolu ve yazar Adalet Ağaoğlu’nun da içinde bulunduğu tanıkları dinleyecek. 18.30’da ise Tünel’den Galatasaray’a yürünecek.12 Eylül protestoları için adres olarak İzmir’i seçen DİSK, bugün Gündoğdu Meydanı’nda uçurtma şenliği düzenleyecek. 13 Eylül günü saat 14:30’da Gündoğdu Meydanı’nda ‘Emek ve Demokrasi Mitingi’ yapılacak.Ankara’da bugün saat 12.30’da Yüksel Caddesi’nden ABD Büyükelçiliği’ne yürünecek ve saat 04.00’te Ankara Radyoevi önünde ‘Darbecilere Karşı Demokrasi Nöbeti’ tutulacak. Ayrıca 14.00’te Sıhhiye Meydanı’nda miting, 19.00’daysa Yüksel Caddesi’nde şenlik var.16.00’da ise Antalya TRT Güllük Kavşağı’nda, Samsun’da saat 12.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda, Mersin’de saat 16.00’da Metropol Meydanı’nda birer miting yapılacak.• 650 bin kişi gözaltına alındı.• 1 milyon 683 bin kişi fişlendi.• Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı.• 7 bin kişi için idam cezası istendi.• 517 kişiye idam cezası verildi.• Haklarında idam cezası verilenlerden 50'si asıldı (18 sol görüşlü, 8 sağ görüşlü, 23 adli suçlu, 1'i Asala militanı).• İdamları istenen 259 kişinin dosyası Meclis'e gönderildi.• 71 bin kişi TCK'nin 141, 142 ve 163. maddelerinden yargılandı.• 98 bin 404 kişi ''örgüt üyesi olmak'' suçundan yargılandı.• 388 bin kişiye pasaport verilmedi.• 30 bin kişi ''sakıncalı'' olduğu için işten atıldı.• 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı.• 30 bin kişi ''siyasi mülteci'' olarak yurtdışına gitti.• 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü.• 171 kişinin ''işkenceden öldüğü'' belgelendi.• 937 film ''sakıncalı'' bulunduğu için yasaklandı.• 23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu.• 3 bin 854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hâkimin işine son verildi.• 400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi.• Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi.• 31 gazeteci cezaevine girdi.• 300 gazeteci saldırıya uğradı.• 3 gazeteci silahla öldürüldü.• Gazeteler 300 gün yayın yapamadı.• 13 büyük gazete için 303 dava açıldı.• 39 ton gazete ve dergi imha edildi.• Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi.• 144 kişi kuşkulu bir şekilde öldü.• 14 kişi açlık grevinde öldü.• 16 kişi ''kaçarken'' vuruldu.• 95 kişi ''çatışmada'' öldü.• 73 kişiye ''doğal ölüm raporu'' verildi.• 43 kişinin ''intihar ettiği'' bildirildi.