12. Ergenekon dalgasına gazete ilanlı protesto

Ergenekon operasyonuna tepki gösteren ve düşüncelerini ilanla iki kızına açıklayan Prof. Akçetin, “Hoşgörü ortamı nedeniyle Türkiye’ye döndüm ama bu dava aracılığıyla sessiz bir toplum yaratılmak isteniyor” dedi.



Ergenekon tutuklusuna mektup: Babam benim!



ÇYDD Genel Başkanı Türkan Saylan’ın yanı sıra çok sayıda eğitimciye yönelen Ergenekon soruşturmasının 12. dalgasına, ürolog Prof. Dr. Ziya Akçetin farklı bir tepki gösterdi. Akçetin, operasyona karşı duruşunu gazeteye verdiği ilanla kızları Larissa ve Ceylan’a anlattı.



2004’te Türkiye’ye döndü



Milliyet gazetesinin sorularını yanıtlayan Akçetin, kızlarına verdiği sözün gereği olarak bu ilanı verdiğini ifade etti. Burslu öğrenci olarak gittiği Almanya’da profesörlüğe yükseldiğini, orada kurduğu yaşamı Türkiye’de 2004 yılı sonrasındaki değişim ortamı nedeniyle bıraktığını ve İstanbul’a döndüğünü anlatan Akçetin, şöyle konuştu:



“Türkiye’de bir şeyler oluyor, birçok şey değişiyor. Bizim de orada olmamız, elimizi taşın altına koymamız lazım’ diye düşündüm.



Aileme dedim ki, ‘Anadolumuz medeniyetlerin kaynaştığı bir yer. Hoşgörü en üst düzeyde. Biz farklı toplumların bir arada yaşadığı bir toplumuz.’ Ve bu düşünceyle buraya geldik. Ama son günlerde olanlar artık hoşgörünün kalmadığını, aykırı düşünenlerin ekarte edilmek istendiğini hissettiren bir hava estiriyor.”



Kanaat önderlerinin bile içeri alındıkları bir ortamda sıradan insanların tepki göstermeye korktuğunu ifade eden Akçetin, “Ben kızlarıma verdiğim sözün gereği olarak böyle bir ilan verdim. Bana yarın ‘Baba niye o zamanlar hiç ses çıkarmadın, niye karşı durmadın’ diye sormasınlar istedim. İşlerin yolunda gitmediğini düşündüğümüz zamanlarda tavır alınması gerektiğine inanan bir insanım. Heykeli dikilecek bir kadın olan Türkan Saylan bugünlerde üzülüyor” dedi.



Kızları: Gurur duyduk



Ergenekon soruşturmasına karşı olmadığını da vurgulayan Akçetin, bu dava aracılığıyla sessiz bir toplum yaratılmak isteniyor fikrine kapıldığını kaydetti. Larissa ve Ceylan Akçetin ise babalarıyla gurur duyduklarını belirttiler.



İşte Akçetin’in ilanı



“Yıllar sonra, Nazi baskısına susarak ortak olmuş Alman babalara hesap sorulduğu gibi bana da ‘Baba niye ses çıkarmadın’ dememeniz için ve Türkiye’yi çok sevdiğim için, başta Prof. Dr. Türkan Saylan olmak üzere öğretim üyesi meslektaşlarıma, öğrencilere ve ülkemin aydınlarına hukuk adı altında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek bütün sindirme operasyonlarına karşı çıkıyorum. Daha önce bu örnek insanlarla yeterince omuz omuza yol alamadığım için de mahcubiyetimi dile getiriyorum.”



