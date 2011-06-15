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Politika

12 ECZACI MECLİSE GİRDİ KAYSERİ (A.A)

15 Haziran 2011 13:38

-12 ECZACI MECLİSE GİRDİ KAYSERİ (A.A) - 15.06.2011 - Milletvekili genel seçiminde 12 eczacının milletvekili olduğu bildirildi. Türk Eczacıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, seçimlerde AK Parti'den 9, CHP'den 2 eczacı milletvekili seçilirken, bağımsız adaylardan bir eczacı da milletvekili oldu. 24. dönem eczacı milletvekilleri şöyle: AK Parti'den Mehmet Domaç (İstanbul), Nesrin Ulema (İzmir), Tülay Babuşçu (Balıkesir), Ülker Can (Eskişehir), Hacı Bayram Türkoğlu (Hatay), Mustafa Gökhan Gülşen (Kastamonu), Öznur Çalık (Malatya), Gönül Bekin Şahkulubey (Mardin), Ahmet Tevfik Uzun (Mersin); CHP'den Selahattin Karaahmetoğlu (Giresun) ve Özgür Özel (Manisa) ile Muş'tan bağımsız olarak seçime katılan Demir Çelik. Seçimde, AK Parti'den 12, CHP'den 18, MHP'den ise 6 eczacı milletvekili adayı olmuştu.

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