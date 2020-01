12. 'Doctor Who' belli oldu

BBC’nin bir başka televizyon dizisi "The Thick of It"te hükümetin küfürbaz iletişim sorumlusunu canlandıran Capaldi, Doctor Who rolünü Matt Smith’ten devralacak. Matt Smith bu karakteri 2010 yılından bu yana canlandırıyordu. Oscar ödüllü Peter Capaldi, Doctor Who rolündeki 12. oyuncu olacak.

Capaldi, BBC’de kararın açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada, "Artık bu sırrı taşımaktan kurtulmak olağanüstü bir şey" dedi.

Peter Capaldi İngiltere’deki bahis şirketlerinin de favorisiydi. Capaldi 2008’de, dördüncü sezondaki Pompei'nin Ateşleri bölümünde Romalı tüccar Caecilius’u canlandırmıştı. Ayrıca Torchwood'da da oynadı. 1994'te en iyi kısa macera filmi Oscar'ını alan Capaldi, film ve diziler dışında tiyatro oyunlarında sahne alıyor, TV dizileri ve belgesellere senaryolar yazıyor.

'Role ayna önünde çalıştım'

1963’teki ilk Doctor Who karakteri William Hartnell gibi 55 yaşında olan Capaldi, "Bu rolü canlandırmamın istenmesi büyük bir ayrıcalık. Tıpkı doktor gibi korku ve sevinç içindeyim. Çekimlere başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi. Böylece en yaşlı doktorlardan biri olmaya hazırlanan Capaldi'nin aksine, selefi Matt Smith doktoru canlandıran en genç oyuncuydu.

Dizinin senaristi ve yapımcısı Steven Moffat, yeni aktörünü "kuşağının en yetenekli oyuncularından biri" olarak tanımladı. Moffat, evinde yapılan gizli denemeden sonra Capaldi’nin bu role seçildiğini söyledi.

Çocukluğundan beri Doctor Who hayranı olduğu bilinen Capaldi de dizinin metnini internetten indirdiğini ve ayna önünde prova yaparak seçmelere hazırlandığını belirtti. Peter Capaldi diziye kabul edildiğini Prag’da film çekimleri sırasında öğrendiğini söyledi.

Kariyerinin en yoğun dönemlerinden birini geçiren İskoç oyuncu bu yıl ayrıca Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın öyküsünü anlatan Beşinci Kuvvet (The Fifth Estate) filminde Guardian editörü Alan Rusbridger'ı canlandıracak.

BBC Türkçe