-''12 DEV ADAM''IN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR İSTANBUL (A.A) - 29.01.2011 - Litvanya'nın ev sahipliğinde, bu yıl 31 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın kura çekimi yarın yapılacak. Başkent Vilnius'taki Litvanya Uluslararası Drama Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 19.30'da başlayacak. (A) Milli Erkek Basketbol Takımı, kura çekiminde Fransa, Hırvatistan ve Rusya ile birlikte 2. torbada yer alacak. Kura çekiminde ilk torbada İspanya, Sırbistan, Yunanistan ve Slovenya, 3. torbada Almanya, Litvanya, Karadağ ve Belçika, 4. torbada Büyük Britanya, Makedonya, İsrail ve Gürcistan, 5. torbada İtalya, Bulgaristan, Polonya ve Bosna-Hersek, 6. torbada ise Ukrayna, Letonya ve sonradan belirlenecek son iki takım bulunacak. FIBA Avrupa'nın kuralları gereği, geçen yıl Türkiye'de düzenlenen 2010 Dünya Şampiyonası'na Avrupa kıtasından katılan 10 ülke, 2011 Avrupa Şampiyonası'nda da yer alma hakkı kazandı. Torbalarda yer alan ilk 10 takım 2009 Avrupa Şampiyonası'nda alınan sonuçlara göre sıralanırken, ilk 10 takımı takip eden 12 takım ise geçen yıl yapılan eleme turlarından alınan sonuçlara göre torbalarda kendilerine yer buldu. Sıralama yapılırken, galibiyet-mağlubiyet sayılarına bakılıp, burada yaşanan eşitlik durumunda ikinci kriter olarak da sayı averajları göz önüne alındı. Kura çekiminde son iki sıra şampiyonada yer alacak 23 ve 24. takımlara ayrıldı. Şampiyona öncesinde yapılacak olan ilave takım belirleme turunda mücadele edecek Finlandiya, Macaristan ve Portekiz milli takımlarından ikisi yapılacak eleme turu sonunda şampiyonada yer alma hakkı kazanacak.