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12 DEV ADAMIN RAKİBİ YENİ ZELANDA OLDU İZMİR (A.A)

02 Eylül 2010 21:13

-12 DEV ADAMIN RAKİBİ YENİ ZELANDA OLDU İZMİR (A.A) - 02.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (C) Grubu'nda liderliği garantileyen Türkiye'nin, eleme turundaki rakibi (D) Grubu'nun dördüncüsü Yeni Zelanda oldu. (D) Grubu'nda oynanan İspanya-Kanada maçının ardından kalan 2 maç öncesinde gruptaki sıralama netleşti.  Buna göre Litvanya grubu lider tamamlarken, Fransa ikinci, İspanya üçüncü ve Yeni Zelanda da dördüncü oldu. (C) Grubu'nu lider olarak tamamlamayı garantileyen Türkiye, eleme turunda (D) Grubu'nun dördüncüsü Yeni Zelanda ile karşılaşacak. Grupta Lübnan ile Kanada son iki sırada yer alarak elendi.

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