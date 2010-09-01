12 Dev Adam'ın karşısında bu sefer Porto Riko

T24 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda dün gece Yunanistan'ı 76-65 yenerek 3'te 3 yapan ve C Grubu'nda yenilgisiz liderliğini sürdüren 12 Adam'ın bu akşamki rakibi Porto Riko.



3'te 3 yaparak gruplardan çıkmayı garantileyen, ancak liderlik mücadelesinin bu akşama kaldığı Dünya Basketbol Şampiyonasında Türkiye sahaya yine galibiyet için çıkacak.



Dün akşam grubun en güçlü ekiplerinden gösterilen Yunanistan'ı Ersan İlyasova'nın 26 sayı atarak yıldızlaştığı gecede müthiş bir performans ortaya koyan Türkiye, grupta Yunanistan'ı zorlamasına rağmen mağlubiyete engel olamayan Porto Riko ile karşılaşacak.



Ankara Spor Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Türkiye seyirci desteğiyle galibiyet arayacak.



Milli Takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, Yunanistan maçının yorgunluğu en büyük dezavantaj olacak.



Kendine özgü basketbol tarzı ve oyuncularıyla dikkat çeken Karayip temsilcisi Porto Riko'nun kadrosu, öne çıkan oyuncuları ve dünya şampiyonaları geçmişiyle ilgili bilgiler ise şöyle:



Arroyo oynarsa en büyük koz



Sakatlığından dolayı Yunanistan ve Çin maçlarında forma giyemeyen Porto Riko'nun yıldız oyun kurucusu Carlos Arroyo, oynaması durumunda takımının bu karşılaşmadaki en önemli kozu olacak. Basketbol kariyerini NBA takımlarından Miami Heat'te sürdüren 31 yaşındaki oyuncu, daha önce Utah Jazz, Detroit Pistons ve Orlando Magic'te forma giydi.



Maccabi Tel Aviv ile 2008-2009 sezonunda İsrail şampiyonu olan Arroyo, o sezon "en değerli oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Tecrübeli oyun kurucu, 2004 Atina Olimpiyatları'nda en iyi 5 oyuncu arasına seçilme başarısı gösterdi. Arroyo, 2006 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda 21.2 sayı ortalaması ile mücadele ederek takımının skor yükünü de üstlenmişti.

Barea ve Vassallo'ya dikkat



Jose Barea, yıldız oyuncu Arroyo'nun yokluğunda takımın beyni konumunda. NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'te forma giyen 26 yaşındaki oyuncu Porto Riko'nun şampiyonadaki en formda oyuncusu.



Takımın bir diğer formda ismi ise Angel Vassallo. Fransa liginde oynayan Vassallo son Çin maçında 22 sayı kaydederek, Porto Riko'nun en skorer oyuncusu olmuştu.



Rakipte dikkat edilmesi gereken bir diğer oyuncuysa NBA'de Denver Nuggets forması giyen Balkman. İlk iki maçta çok kötü bir performans gösteren 26 yaşındaki forvet, Çin önünde attığı 10 sayı ve aldığı 13 ribaundla biraz kıpırdadı.

Pota altında tanıdık dev



Porto Riko takımının kadrosunda Efes Pilsen forması giyen Daniel Santiago da bulunuyor. Ancak 2,16'lık dev pivot turnuvada şu ana kadar fazla forma şansı bulamadı. Süre alması durumunda Santiago da, 12 Dev Adam'ın dikkat etmesi gereken oyunculardan biri.

Kurt Hoca Cintron



Manuel Cintron, 2001 yılında Centrobasket Şampiyonası'nda zirvede yer alan milli takımın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı. 1963 doğumlu Cintron, baş antrenörlüğe geçtiği 2007 yılında ise Porto Riko ile FIBA Amerika Şampiyonası'nda bronz madalya, Pan Amerika Oyunları'nda da gümüş madalya kazandı.



Tecrübeli antrenör, Porto Riko ile birlikte Centrobasket Şampiyonası'nda 2008 yılında altın, 2009 yılında gümüş madalyaya uzandı.

