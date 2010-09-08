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Spor

12 Dev Adam'a: Yürüyelim arkadaşlar...

12 Dev Adam, ilk kez Dünya Şampiyonası yarı finaline yükselerek tarihi bir başarının altına imza attı...

08 Eylül 2010 03:00

T24 - Çeyrek finalde Slovenya'yı 95-68 ile deviren 12 Dev Adam, ilk kez Dünya Şampiyonası yarı finaline yükselerek tarihi bir başarının altına imza attı. 

Dünya Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında 12 Dev Adam, Slovenya'yı 95-68 yendi.

Maça Hidayet, Ersan, Ömer Onan, Ömer Aşık, Kerem Tunçeri ilk beşi ile çıkan 12 Dev Adam, karşılaşmaya Hidayet'in serbest atışları ile başladı.

Hücumda çok iyi oynayan Bostjan Nachbar'ı durduramayan Milliler, hücumda ise dış atışlarla etkili oldu. İlerleyen dakikalarda savunma sertliğini artıran Dev'ler Nachbar'ı da durdurarak farkı artırmaya başladı.

6. dakikada skoru 22-14 ile 8 sayıya yükselten Milli Takım, ilk çeyreği de 27-14 önde tamamladı. 

İkinci periyotta sert savunmayı sürdüren Türkiye, dakikalar ilerledikçe farkı artırmaya başladı ve ilk yarıyı 50-31 ile 19 sayı önde kapattı.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Milliler farkın kapanmasına izin vermedi ve üçüncü çeyreğin bitimine 3 dakika kala farkı 25 sayıya çıkardı ve skoru 66-41'e getirdi.

Farkın açılması ve dakikaların azalması nedeni ile hücumda dengesiz atışlara başlayan ve acele şut atmaya devam eden Slovenya, farkın artmasına yardımcı oldu.

Savunma da sertliğini kaybetmeyen Türkiye son çeyreğe 71-43 önde girdi. 

12 Dev Adam'ın savunması karşısında hücum etmekten maçın başından sonuna kadar zorlanan Slovenler, 3 çeyrekte sadece 43 sayı bulabildi.

Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Dev'ler maçın son altı dakikasına 83-59 önde girdi. 

Maçın sonuna kadar üstünlüğünü koruyan Milliler, rahat bir oyunla karşılaşmayı 95-68 kazanarak yarı finale adını yazdırdı.






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