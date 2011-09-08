-''12 Dev Adam'' yarın Almanya ile karşılaşacak VİLNİUS (A.A) - 08.09.2011 - Litvanya'da yapılan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde 2. turda E Grubu'nda yer alan Türkiye, yarın gruptaki ikinci maçında Almanya ile karşılaşacak. Siemens Arena'da yapılacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. 2. tur ilk maçında Fransa'ya 68-64 yenilen Türkiye, E Grubu'nda 5. sırada yer alıyor. İlk turda A Grubu'ndan 2. tura çıkan takımlardan İspanya'yı yenip, Litvanya'ya mağlup olan Türkiye'nin E Grubu'nda 1 galibiyeti, 2 yenilgisi bulunuyor. İlk maçında İspanya'ya 77-68 yenilen Almanya ise grupta 6. ve son sırada. İlk grupta 2. tura çıkan takımlardan Fransa ve Sırbistan'a da yenilen Almanya, ikinci tura galibiyet taşıyamadı. E Grubu'nda yarın saat 15.30'da Sırbistan-İspanya ve saat 21.00'de de Litvanya-Fransa maçları yapılacak.