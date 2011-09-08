T24 LogoT24 Logo
Spor

''12 Dev Adam'' yarın Almanya ile karşılaşacak VİLNİUS (A.A)

08 Eylül 2011 15:55

-''12 Dev Adam'' yarın Almanya ile karşılaşacak VİLNİUS (A.A) - 08.09.2011 - Litvanya'da yapılan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde 2. turda E Grubu'nda yer alan Türkiye, yarın gruptaki ikinci maçında Almanya ile karşılaşacak. Siemens Arena'da yapılacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. 2. tur ilk maçında Fransa'ya 68-64 yenilen Türkiye, E Grubu'nda 5. sırada yer alıyor. İlk turda A Grubu'ndan 2. tura çıkan takımlardan İspanya'yı yenip, Litvanya'ya mağlup olan Türkiye'nin E Grubu'nda 1 galibiyeti, 2 yenilgisi bulunuyor. İlk maçında İspanya'ya 77-68 yenilen Almanya ise grupta 6. ve son sırada. İlk grupta 2. tura çıkan takımlardan Fransa ve Sırbistan'a da yenilen Almanya, ikinci tura galibiyet taşıyamadı. E Grubu'nda yarın saat 15.30'da Sırbistan-İspanya ve saat 21.00'de de Litvanya-Fransa maçları yapılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24