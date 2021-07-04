12 Dev Adam, Tokyo 2020 şansını kaybetti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları elemelerinde Yunanistan'a 81-63 yenilerek olimpiyat vizesini yitirdi.

FIBA Olimpiyat Elemeleri yarı final mücadelesinde A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Rakibine 81-63 yenilen Millilerimiz, Tokyo 2020'ye gitme şansını kaybetti.

Maçın ilk periyotunu 22-8 önde kapatarak çok iyi bir başlangıç yapan 12 Dev Adam, ikinci periyotta da üstünlüğünü korudu: 34-27.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Yunanistan, farkı kapatmayı başardı ve Ay-yıldızlılarımız karşısında üçüncü periyotu 51-47 önde bitirdi.

Son periyotta farkı açan Yunanistan, parkeden 81-63 üstünlükle ayrıldı ve finale yükselen takım oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Tokyo 2020 şansını kaybederken, Yunanistan final maçında Kanada'yı eleyen Çekya ile karşılaşacak.