-''12 DEV ADAM'' TARİH YAZDI İSTANBUL (A.A) - 12.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan'ı 83-82 yenen Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi. Türkiye'de yapılan şampiyonada önce tarihinde ilk kez yarı finale çıkan Türkiye, yarı finalde Sırbistan'ı son saniyede Kerem Tunçeri'nin attığı basketle yenerek, tarihinde ilk kez finale çıktı. Maçın sonunda milli basketbolcular sahada büyük sevinç yaşarken, taraftarlar da tribünde galibiyeti coşkuyla kutladı. Milli basketbolcular saha ortasında mikrofonu ellerine alarak, önce ''Kırmızı, beyaz, şampiyon Türkiye'' tezahürata yaptırıp, daha sonra ''Dağ başını duman almış'' marşını söylediler. -MİLLİ TAKIMA MARŞLARLA DESTEK- Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran Türk basketbolseverler, milli takımı ''Dağ başını duman almış'' marşıyla coşturmaya çalıştı. Türk taraftarlar karşılaşmanın ikinci ve üçüncü periyotlarında, geride bulunan milli takıma destek vermek için ''Dağ başını duman almış'' marşını söyledi. -DEVRE ARASINDA ATHENA ÇIKTI- Karşılaşmanın devre arasında Athena grubu şarkı söyledi. Athena grubu üyeleri, saha ortasında milli takım için besteledikleri ''12 Dev Adam'' şarkısını söyledi. -İKİNCİ YARIYA 10. YIL MARŞIYLA ÇIKTILAR- Karşılaşmanın ikinci yarısı başlarken salonda ''10. Yıl Marşı'' çalındı. Türk taraftarlar, ayağa kalkarak, marşa eşlik edip, milli takıma destek verdi. -ÖMER ONAN VE SEMİH, TRİBÜNÜ HAREKETLENDİRDİ- Maçın 3. periyodunda Ömer Onan'ın attığı basketle beraberliği yakalayan Türkiye'de, Ömer ve Semih Erden tribününü hareketlendirdi. Ömer Onan'ın attığı 3 sayılık basketle 46-46 beraberliği yakalayan milli takımda, Ömer Onan ve Semih Erden, taraftarlara dönerek, daha fazla destek vermelerini ister şekilde el işareti yaptılar. Bunun üzerine ayağa kalkan taraftarlar, millileri alkışladı. -''BİZLER İNANDIK, SİZLER DE İNANIN''- Karşılaşmanın 3 periyodunun sonunda Türkiye, beraberliği sağlayınca Türk taraftarlar ayakta tezahürat yapmaya başladı. Üçüncü periyodun bitimine 2 dakika 28 saniye kala Türkiye, Sırbistan ile 56-56 beraberliği sağlarken, Türk taraftarlar ayağa kalkıp, hep birlikte ''Bizler inandık, sizler de inanın, bu maçı alın'' tezahüratları yaptı. Maçın 4. periyodu öncesi tribünlerde ''Meksika Dalgası'' yapıldı. Karşılaşmanın 4. periyodunun başında pota altı mücadelesinde Kerem Gönlüm, Velickovic ile tartıştı. Araya giren diğer basketbolcular, iki oyuncuyu sakinleştirdi. Maçın bitimine 1 dakika 18 saniye kala pota altı mücadelesinde Ömer Aşık'a faul yapan Teodosic'e milli oyuncular ve kenar yönetimi büyük tepki gösterdi. Ömer, faulden sonra oyuna devam edemezken, faul atışlarını Ender kullandı. -SON ANLAR ÇOK HEYECANLI GEÇTİ- Karşılaşmanın son anlarında büyük heyecan yaşandı. Türkiye, bitime 1 saniye kala Kerem Tunçeri'nin attığı basketle 83-82 öne geçerken, milli oyuncular sahada galibiyet sevinci yaşamaya başladı. Ancak hakemler, son 5 salisede Sırbistan'ın mola aldığını belirterek, maçın bitmediğini söylediler. Son 5 salisede orta sahadan topu kullanan Sırbistan, başarılı olamadı ve milliler tarihinde ilk kez finale çıktı.