12 Dev Adam ‘resmiyet’ seviyor

Hazırlık maçlarında dökülen ‘12 Dev Adam’, 2009 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarında ‘parmak ısırtan’ bir performans ortaya koydu. Tanjeviç’in öğrencileri, Polonya’daki şampiyonanın biletini ‘yenilgisiz tek takım’ olarak cebine koydu



Polonya’da yapılacak olan Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın elemeleri öncesi açıkçası Milli Takım fazla iyi sinyaller vermiyordu. Mehmet Okur, Semih Erden gibi önemli isimlerden yoksun olan 12 Dev Adam, eleme öncesi hazırlık maçlarında güçlü rakipleri önünde adeta denize dökülmüştü. Ancak eleme maçlarında Milli Takım’a adeta sihirli değnek değdi ve 2006 Dünya Kupası’ndaki ruh geri döndü. Devler, Fransa, Belçika ve Ukrayna’nın yer aldığı C Grubu’nu yenilgisiz lider tamamladı. Kırmızı-Beyazlılar 17 takımın yer aldığı elemeleri yenilgisiz tamamlayan tek ekipti.



Semih Erden, Ömer Aşık ve Ömer Onan gibi geçen sezonu başarılı bir şekilde geçiren oyunculardan yoksun grup maçlarını oynayan Milliler, Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri, Kerem Gönlüm ve Ersin Görkem gibi tecrübeli oyuncuların yanına Cenk Akyol, Sinan Güler, Engin Atsür, Murat Kaya, Ersan İlyasova, Fatih Solak, Oğuz Savaş, Ender Arslan, Barış Hersek ve Cemal Nalga gibi geleceği parlak olan oyunculardan oluşan kadrosuyla Avrupa ve dünya şampiyonalarında aldıkları kötü sonuçları, 2009 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda elde ettikleri başarıyla da unutturdular.



Milli Takım, yaptığı altı maçta pota altında rakiplerine üstünlük sağlarken, takım oyununu da unutmadı. Grubun ilk maçında Ukrayna karşısında ribauntlarda 36-31 üstünlük yakalayan milliler, Belçika ile oynanan ilk maçta 41-28, Fransa karşısında 35-34 üstünlük yakaladı. Milliler, Belçika ile yaptıkları ikinci mücadelede bu alanda rakibine 39-27 üstünlük sağlarken, grubun son maçında Fransa karşısında 50 ribaunt alıp, rakibine 37 ribaunt verdi. Türkiye, sadece Ukrayna ile deplasmanda yaptığı maçta ribuantlarda 32-30 geride kaldı.



Gizli kahraman Kerem



Türkiye, takım halinde başarılı bir görüntü çizerken sezonu İspanya’da geçiren Ersan İlyasova istatistikleriyle ön plana çıktı. Gruptaki karşılaşmaların üçünde ‘maçın adamı’ olan Ersan, skorer oyunun yanı sıra ribauntlarıyla da pota altında takımına büyük katkı yaptı. Ukrayna mücadelesinin yanı sıra iki Belçika karşılaşmasında Türkiye adına maçın adamı olan Ersan, 6 maçta toplam 78 sayı yapıp, 51 ribaunt aldı. İlk Fransa maçında Ender Arslan ön plana çıkarken, Ukrayna karşısında Kerem Gönlüm ve Fransa’da da Fatih Solak maçın adamı oldu.

Milli Takım’ın başarısında Hidayet Türkoğlu da tecrübesini konuşturdu. Yıldız oyuncu kimliğinden sıyrılıp kaptan olarak takımını taşıyan Hido, Fransa ile yapılan son karşılaşmada oynamamasına rağmen 5 maçta toplamda 60 sayı üretip, 21 ribaunt aldı ve 19 asist yaptı. Geçmiş dönemdeki Milli Takım performansıyla eleştiri alan Hidayet, ortaya koyduğu oyunla beğeni topladı.



Kerem Gönlüm de istatistikleriyle adeta takımın gizli kahramanı oldu. Gruptaki 6 maçta toplam 67 sayıyı rakip potaya bırakan tecrübeli oyuncu, ribauntlarıyla pota altında takımına büyük katkı verdi. (aa, Spor Servisi)



Her maçta bir kahraman



A Milli Basketbol Takımı Genel Menajeri Harun Erdenay, grup maçları boyunca takım oyunu oynadıklarını ve her karşılaşmada başka bir oyuncunun ön plana çıktığını söyledi. Erdenay, oyuncuların performansının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “İnanılmaz bir özveriyle oynadılar. Tamamıyla takım oyunu sergilediler. Her maçta başka bir oyuncu ön plana çıktı. Hidayet çok özverili davrandı. Asistler yaptı. Kerem Gönlüm yüksek performans sergiledi. Son maçta Fatih Solak başarılı oldu. Ersan da performansıyla takıma katkı yaptı” dedi. Gelecek yıllar için çekirdek kadronun bu olacağını ifade eden Erdenay, bu kadroda sadece bir iki oyuncunun değişebileceğini dile getirdi.



Grubun son maçında Fransa karşısında çok iyi oynadıklarını vurgulayan Harun Erdenay, “Grubumuzdaki 5 maçı da kazanmıştık. Oyuncular üzerinde bir rehavet vardı Buna rağmen maçı bırakmadık ve kazandık Gruptaki 6 maçımızı da kazanarak ikinci torbada yer alma başarısı gösterdik” diyerek sözlerini tamamladı.



Polonya yolcuları



Polonya

Litvanya

Rusya

İspanya

Hırvatistan

Almanya

Yunanistan

Slovenya

Türkiye

Bulgaristan

Büyük Britanya

İsrail

Letonya

Makedonya

Sırbistan

Play-off şampiyonu