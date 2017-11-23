12 Dev Adam, Letonya'ya karşı galibiyet arayacak

Kadroda büyük değişim var

FIBA - Avrupa Ligi krizi, Türkiye\'yi de etkiledi

Ufuk Sarıca\'dan tepki

TBF\'den maça gelecek taraftarlara uyarı

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçında yarın saat 19.00\'da Letonya ile Bursa\'da bulunan Tofaş Spor Salonu\'nda karşı karşıya gelecek.

Geçen yaz Türkiye\'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası\'nda 6 maça çıkan ve 2 galibiyet alan Ufuk Sarıca\'nın öğrencileri, son 16 turunda İspanya\'ya 73-56 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM VAR

A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, bu sezon ilk kez uygulanan \'Elemelerin sezon içerisinde oynanması\' sistemi nedeniyle aday kadroyu oluşturmakta bir hayli zorlanırken, birçok önemli oyuncu, NBA\'de oynadığı veya THY Avrupa Ligi\'nde mücadele ettiği için milli formadan uzak kalacak.

A Milli Takım\'ın aday kadrosu şu şekilde:

Doğuş Balbay, Birkan Batuk (Anadolu Efes), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş), Tolga Geçim (Banvit), Sertaç Şanlı, Semih Erden (Beşiktaş Sompo Japan), Furkan Aldemir (Darüşşafaka), Göksenin Köksal, Ege Arar (Galatasaray Odeabank), Berk İbrahim Uğurlu, Metin Türen, Alp Karahan (Pınar Karşıyaka), Metecan Birsen (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Barış Ermiş (TOFAŞ)

FIBA - AVRUPA LİGİ KRİZİ, TÜRKİYE\'Yİ DE ETKİLEDİ

FIBA ile Avrupa Ligi yönetimi arasında yaşanan ve uzun bir süredir devam eden kriz, Ufuk Sarıca\'nın başını da bir hayli ağrıtıyor. THY Avrupa Ligi maçlarının FIBA takviminde gözükmemesi nedeniyle eleme maçları ile Avrupa Ligi maçlarının günleri ve saatleri çakışırken, Avrupa Ligi\'nde forma giyen birçok oyuncu, milli takımlarında yer alamayacak. Fenerbahçe Doğuş\'tan Sinan Güler, Ali Muhammed (Bobby Dixon), Barış Hersek ve Egehan Arna, milli takım kadrosuna alınmazken, Fenerbahçe Doğuş takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise aday kadroda kendisine yer buldu. Beşiktaş Sompo Japan\'dan Kenan Sipahi, Samet Geyik ve Erkan Veyseloğlu, Darüşşafaka\'dan Okben Ulubay ile Doğuş Özdemiroğlu ile Galatasaray Odeabank\'tan Mehmet Yağmur da, A Milli Takım kadrosuna yer almıyor.

Öte yandan NBA\'de forma giyen Cedi Osman, Ersan İlyasova, Ömer Aşık ve Furkan Korkmaz da milli takımın formasını terletemeyecek.

UFUK SARICA\'DAN TEPKİ

A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca konuyla ilgili olarak, \"Açıkçası ben yeni sistemi çok doğru bulmuyorum. Bu tür tartışmalar, basketbola sıkıntı getiriyor. Bence bu olayın, iki tarafın anlaşmasıyla çözümlenmesi gerekiyor. Yoksa basketbol daha fazla zarar görecektir. Bu yapılan sistem, herkes için sıkıntı yaratıyor. Oyuncular karar vermek durumunda bırakılıyor. Bence bu en büyük sıkıntı bu. Bunları konuşup, daha iyi programlamak gerekiyor\" açıklamasında bulunmuştu.

TBF\'DEN MAÇA GELECEK TARAFTARLARA UYARI

Türkiye Basketbol Federasyonu, Letonya maçına gelecek olan Bursalı basketbol severlerin mağduriyet yaşamaması adına bir duyuru yayınladı.

Yayınlanan duyuruda, \"24 Kasım 2017 Cuma günü Bursa Tofaş Nilüfer Salonu\'nda oynanacak olan Türkiye - Letonya milli maçını izlemek üzere salona gelecek seyircilerin en iyi şekilde müsabakayı izlemeleri amacıyla aşağıdaki konularda bilgi verilmesi uygun bulunmuştur.

- Müsabaka biletleri internet kanalıyla satışa açılmış ve gün itibariyle satışa açılan biletler tükenmiştir. Maç günü salon gişelerinden bilet satışı yapılmayacaktır.

- Salonun bahçesine ve altında yer alan kapalı otoparka sadece TBF tarafından akredite edilmiş araçlar alınacaktır. İzleyiciler için salon karşısında ve etrafında yer alan açık alanlarda ücretli otopark hizmeti sunulacaktır. Mevcut Salon otoparklarına izleyici araçları kesinlikle alınmayacaktır.

- Müsabaka saatinde oluşabilecek yoğun trafik göz önünde bulundurularak izleyicilerin salona gelmek üzere erken yola çıkmaları tavsiye edilir. Salon kapıları saat 17.00 itibariyle açılacaktır.

- Güvenlik tedbirleri kapsamında salona sırt çantası ve poşet torba alınmayacaktır. Makul boyutlardaki el çantaları x-ray cihazından geçirilerek salona alınacaktır. Çanta sahibi seyircilerin x-ray cihazı bulunan bölümlerde sıraya girmeleri vakit kaybını önleyecektir.

- Bozuk para, çakmak, kutu ve plastik şişelerdeki sıvı içeceklerin salona alınmasına izin verilmeyecektir\" denildi.