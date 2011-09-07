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Spor

12 Dev Adam kötü başladı VİLNİUS (A.A)

07 Eylül 2011 23:36

-12 Dev Adam kötü başladı VİLNİUS (A.A) - 07.09.2011 - Litvanya'da devam eden 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri 2. turunda, Türkiye E Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 68-64 yenildi. Karşılaşmaya iyi savunmayla başlayan ve rakibine 5 dakikada sadece 2 sayı imkanı tanıyan Türkiye, Ömer Onan'ın 3 sayılık basketleriyle 5. dakikayı 10-2 önde geçti. Ancak bu dakikadan sonra top kayıpları yapan ve hücumda sayı bulmakta zorlanan A Milli Takım karşısında Tony Parker, Batum ve Seraphin ile bulduğu basketlerle 9-2'lik bir seri yakalayan Fransa, periyodun bitimine 2 dakika 29 saniye kala farkı 1 sayıya (12-11) indirdi. İlk periyotta rakibine ribauntlarda 14-5 üstünlük kuran (5'i hücum ribauntu) ''12 Dev Adam'', Ömer Aşık'ın basketiyle 1. periyodu 14-12 önde tamamladı. İkinci periyodun başında Emir Preldzic ve Oğuz Savaş ile sayılar bulan Türkiye, 11. dakikayı 18-12 önde geçti. Farkın daha fazla açılmasına izin vermeyen Fransa, Kahudi ile dışardan, Traore ve Pietrus ile de içerden bulduğu basketlerle 7-0'lık bir seriyle 14. dakikada ilk kez öne geçti: 19-18. Bu dakikadan sonra Türkiye, Oğuz Savaş, Emir Preldzic ve Enes Kanter, Fransa ile Traore ve Batum ile sayılar üretirken, devrenin son 3 dakikasına 25-25 beraberlikle girildi. Fransa, Batum ve Pietrus'un basketleriyle ilk yarıyı 31-27 önde kapattı. Türkiye, karşılaşmanın ilk yarısında 11 top kaybı yaparken, Fransa 2 top kaybıyla oynadı.  Maçın üçüncü periyodun başında Noah'ın basketleriyle Fransa farkı 7 sayıya (35-28) çıkardı, ancak A Milli Takım, Ersan İlyasova ve Hidayet Türkoğlu'nun basketleriyle 23. dakikada farkı 2 sayıya (36-34) indirdi. Bu dakikadan sonra ilk yarıda 5 sayı atan NBA'da forma giyen yıldız oyuncusu Tony Parker'in devreye girmesiyle farkı yeniden açan Fransa, 35. dakikayı 43-35 önde geçti. Türkiye, Emir Preldzic, Ömer Onan ve Enes Kanter'in basketleriyle periyodun bitimine 1 dakika 49 saniye kala farkı 3 sayıya (47-44) düşürdü. Bu periyotta Türkiye'de Hidayet Türkoğlu ve Oğuz Savaş 3'er, Sinan Güler de 4 faule ulaşırken, A Milliler, hücumda kalan sürede sayı üretemedi. Kahudi ve Gelabela'nin 3 sayılık basketleriyle farkı açan Fransa, 10-0'lık seriyle son periyoda 57-44 önde girdi. Son periyotta Fransa, Traore'nin basketiyle 31. dakikada farkı 15 sayıya kadar (59-44) çıkardı. Ersan İlyasova ve Hidayet Türkoğlu ile bulduğu basketlerle farkı azaltmaya başlayan A Milli Takım, Ersan'ın basketiyle 15 sayılık farkı, 17-4'lük bir seriyle bitime 45 saniye kala 2 sayıya (63-61) indirdi. Bitime 25 saniye kala Kerem Tunçeri'nin 3 sayılık atışı girmeyince, ribaunt mücadelesinde Emir Preldzic ile Ersan İlyasova birbirleriyle çarpışarak, topu rakibe kaptırdı. Fransa hücumunda Ersan İlyasova, Tony Parker'e faul yaparken, yıldız oyuncu bitime 18 saniye kala kullandığı 2 atışı da sayıya çevirdi: 65-61. Son dakikaları büyük heyecan içinde geçen maçın bitimine 6 saniye kala Emir Preldic'in üç sayılık basketiyle farkı 1 sayıya (65-64) indiren Türkiye'de basketin ardından hemen Ender Arslan, Tony Parker'e faul yaptı. Tony Parker, bitime 5 saniye kala 2 faul atışını sayıya çevirince Fransa, skoru 67-64 yaptı. Türkiye, topu kenardan Emir Preldic ile 5 saniyede oyuna sokamayınca, top yeniden Fransa'ya geçti. Bitime 4 saniye kala Tony Parker, kendisine yapılan faulün birini sayıya çevirdi ve Fransa karşılaşmadan 68-64 galip ayrıldı.

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