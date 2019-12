12 dev adam, galibiyete 'Fransız' değil

2009 Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu'ndaki eleme maçlarının ikincisinde Belçika'dan da zaferle dönen Milli Takım'ımızda yüzler gülüyor.



78-63'lük galibiyetin kolay olmadığını vurgulayan Ay-Yıldızlı ekibin başarılı guardı Kerem Tunçeri, "Biz çok zorlu bir deplasman olacağını biliyorduk, ama iyi mücadele ettik ve iyi savunma yaptık. Şimdi sıra Fransa'da. Tony Parker gibi çok değerli oyuncuları var." dedi.



Fransa'nın Ukrayna'ya kaybetmesinin Belçika maçını daha da önemli hale getirdiğini ifade eden Tunçeri şunları kaydetti: "Belçika karşısında zor bir deplasman maçı oynadık. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Şimdi Fransa, bizim karşımıza çok daha hırslı çıkacak. Son iki maçtaki mücadelemizi, Fransa karşısında da ortaya koyarak bu maçı da kazanmak istiyoruz. Zaman zaman maçlarda sıkıntı yaşasak da her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Özellikle Ersan'ın son 2 maçta ortaya koyduğu performans hepimizi çok memnun ediyor."



Ender: Fransa'yı Abdi İpekçi'de devireceğiz



Belçika karşısında etkili bir performans ortaya koyarak maçı 20 sayı ile tamamlayan Ender Arslan, "Ben günümdeydim, takım olarak da iyi mücadele ettik." diye konuştu. Fransa'yı mağlup edebileceklerini vurgulayan Arslan şöyle devam etti: "Karşılaşma boyunca iyi mücadele ettiğimi düşünüyorum. Ben günümdeydim. Sahanın her yerinde takım olarak iyi mücadele ettik. Belki Belçika bizim ayarımızda değil, ama Ukrayna da Fransa'yı mağlup etmeyi başardı. Bu da gösteriyor ki her takım, bir diğerini yenebiliyor. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynayacağımız karşılaşmada, Fransa'yı da geçerek yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz."



Milli Takım Menajeri Barbaros Akkaş ise Belçika takımının sert oynayan bir takım olduğunu, fakat özellikle ikinci yarıda üstünlüğün tamamen Türkiye'ye geçtiğini belirtti.



Fransa'nın Ukrayna mağlubiyetini sürpriz olarak değerlendiren Akkaş, "Fransa'yı da yenip 3'te 3 yapmak istiyoruz. Ukrayna'nın da zor bir deplasman olduğu anlaşıldı." ifadelerini kullandı. Milli Takım, gruptaki 3. maçını 10 Eylül Çarşamba günü İstan-bul'da Fransa ile yapacak.



Hedefimiz şampiyonaya lider gitmek



Avrupa Şampiyonası eleme grubunda deplasmanda Belçika'yı 78-63 yenerek, gruptaki ikinci maçını da kazanan A Milli Basketbol Takımı'nın kaptanı Hidayet Türkoğlu, maç kaybetmeden şampiyonaya grup lideri olarak gitmeyi hedeflediklerini ifade etti. Deplasmanda aldıkları galibiyetin önemli olduğunu, özellikle Ender ve Ersan'ın çok iyi bir maç çıkardıklarını anlatan Hidayet, şunları kaydetti: "Takım oyunu oynuyoruz. Ukrayna karşısında beklemediği bir yenilgi alan Fransa'yı da mağlup etmek istiyoruz. Hiç maç kaybetmeden Avrupa Şampiyonası'na grup lideri olarak gitmeyi planlıyoruz."