-12 DEV ADAM FARKLI KAZANDI ANKARA (A.A) - 22.08.2010 - Efes Pilsen World Cup 9'un ikinci gün 2. maçında Türkiye, Kanada'yı 84-53 yendi. (A) Milli Basketbol Takımı, karşılaşmaya Ömer Onan ve Hidayet'in basketleriyle başladı. Yaptığı sert savunmayla rakibine sayı atma şansı tanımayan Türkiye, Kerem Tunçeri, Ömer Onan ve Oğuz'un basketleriyle 3 dakika geride kalırken 12 sayılık farka ulaştı: (12-0). İlk sayılarına Anthony'nin serbest atışlarından ulaşan Kanada, Kerem Tunçeri'nin 3 sayılık basketlerine engel olamadı ve 5. dakika 15-3 Türkiye lehine geçildi. Kanada, bu dakikalarda dış atışlarla sonuca giderken, 8-2'lik bir seri yakaladı ve 4. dakika içinde farkı 6 sayıya (17-11) indirdi. Yaptığı tam saha baskıyla rakibini hataya zorlayan Türkiye, Ömer Onan-Oğuz ikilisinin sayılarıyla 8. dakika içinde farkı yeniden çift haneli sayılara (23-11) taşıdı ve periyodu da 28-13 üstün geçti. Kanada, 2. periyoda Doornekamp'ın 3 sayılık, Shepherd'ın da pota altı basketleriyle girdi. Ömer Onan'ın 3 sayılık basketiyle bu çeyrekteki ilk sayılarını bulan milliler, Semih'in de pota altından ürettiği basketle 14. dakika içinde skor üstünlüğünü korudu: (33-21). Her iki takım da art arda hücumlardan boş dönerken, 2 dakika süresince sayı atamadı. Türkiye, uzun bir aradan sonra Ender'in serbest atışları sonrası sayı bulurken, Kanada, Anthony ile skor üretti. Türkiye, Ömer Aşık-Semih ikilisini pota altında etkili kullanırken, savunma ribauntlarında da rakibine üstünlük sağladı. Kanada, bu bölümde serbest atış çizgisinde düşük bir ortalamayla oynarken, Ömer Aşık ile sayılar bulmaya devam eden Türkiye, devreyi 45-28 önde tamamladı. (A) Milli Basketbol Takımı, 3. çeyreğe Ömer Aşık'ın basketiyle girdi. Üst üste hücumlardan boş dönen rakibi karşısında boyalı alanda etkili olan milliler, Semih-Ömer Aşık ikilisinin basketleriyle 23. dakikayı 50-30 üstün geçti. Savunmadaki başarılı oyunuyla rakibine 5 dakika içinde sadece 2 sayı atma şansı tanıyan Türkiye, pota altındaki başarılı oyununu sürdürünce fark giderek açıldı ve 35. dakika 55-30 millilerin lehine geçildi. Hidayet ve Ömer Onan'ın art arda basketleriyle oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren Türkiye, yakaladığı 9-1'lik seriyle, 27. dakikaya da 64-31 önde girdi. (A) Milliler, baştan sona üstün götürdüğü ve rakibinin sadece 5 sayı atabildiği periyodu, 35 sayı farkla 68-33 üstün bitirdi. Türkiye, son periyodun ilk dakikalarında da savunmadaki başarasını sürdürdü. Periyodun ilk 2 dakikalık bölümünde rakibine sayı atma izni veren milliler, hücumdaki etkili oyununu da sürdürdü ve Cenk'in 3 sayılık basketleriyle 34. dakikayı 78-38 üstün geçti. Olynyk'nin sayılarına Oğuz ve Kerem Gönlüm'ün pota altı basketleriyle karşılık veren Türkiye, son 2 dakikaya 84-47 önde girdi. Kalan dakikalar içinde Kanada, Brown ile basketler bulurken, Türkiye, oyunun kontrolünü elinde tuttu ve karşılaşmadan da 31 sayı farkla 84-53 galip ayrıldı. Salon: Ankara Hakemler: Engin Kennerman (Türkiye) xx, Stephen Seibel (Kanada) xx, Uğur Özen (Türkiye) xx Türkiye: Ömer Onan xxx 17, Kerem Tunçeri xx 5, Oğuz xx 12, Kerem Gönlüm xx 5, Hidayet xx 9, Ömer Aşık xxx 14, Semih xxx 8, Ender xx 2, Cenk xx 11, Sinan xx 1, Barış x, Cevher x Kanada: Anderson x 2, Brown xx 4, Famutimi xx 7, Anthony x 6, Olynyk xx 9, Bell x 4, Sacre xx 7, Shepherd x 5, Doornekamp x 5, Landry x 4, Kepkay x 1. periyot: 28-13 Devre: 45-28 (Türkiye lehine) 3. periyot: 68-33 Beş faulle çıkan: 39.22 Oğuz (Türkiye)