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Spor

'12 Dev Adam', Büyük Britanya karşısında kendisini buldu!

Rusya karşısında kötü performans sergileyen Melih, 24 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu

03 Eylül 2017 01:38

EuroBasket 2017'de ilk maçta Rusya'ya mağlup olan Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Büyük Britanya'yı 84-70 yendi.

Rusya karşısındaki performansıyla eleştirilerin odağı haline gelen isimlerden Melih Mahmutoğlu, 24 sayı ve 6 asist yaparak Türkiye adına galibiyetin mimarlarından oldu. Rusya maçında da iyi bir performans ortaya koyan Semih Erden ise 19 sayı, 5 ribaunt ve bir blokla oynadı.

Ay-yıldızlıların 14 sayı farkla galip geldiği karşılaşmada geçen maçın yıldızlarından Cedi Osman, 11 sayı, 3 asist, 2 top çalma ve 2 blok istatistiği yakaladı.

Büyük Britanya'da ise Lawrence 15 sayı ve 4 asistle, Olaseni de 13 sayı ve 14 ribauntla dikkati çeken isimler oldu.

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Semih Erden12 Dev AdamTürkiye A Milli Basketbol TakımıMelih MahmutoğluBüyük Britanya

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