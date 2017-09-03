'12 Dev Adam', Büyük Britanya karşısında kendisini buldu!

EuroBasket 2017'de ilk maçta Rusya'ya mağlup olan Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Büyük Britanya'yı 84-70 yendi.

Rusya karşısındaki performansıyla eleştirilerin odağı haline gelen isimlerden Melih Mahmutoğlu, 24 sayı ve 6 asist yaparak Türkiye adına galibiyetin mimarlarından oldu. Rusya maçında da iyi bir performans ortaya koyan Semih Erden ise 19 sayı, 5 ribaunt ve bir blokla oynadı.

Ay-yıldızlıların 14 sayı farkla galip geldiği karşılaşmada geçen maçın yıldızlarından Cedi Osman, 11 sayı, 3 asist, 2 top çalma ve 2 blok istatistiği yakaladı.

Büyük Britanya'da ise Lawrence 15 sayı ve 4 asistle, Olaseni de 13 sayı ve 14 ribauntla dikkati çeken isimler oldu.