-''12 DEV ADAM'' 916. MAÇINDA İSTANBUL (A.A) - 04.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası 2. tur maçında yarın Fransa ile karşılaşacak (A) Milli Takım, tarihindeki 916. maçına çıkacak. (A) Milliler, 74 yıllık tarihinde yaptığı 915 maçın 473'ünü kazanırken, 440 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Milliler, 2 karşılaşmada da berabere kaldı. Ay-yıldızlılar, tarihindeki ilk maçını, Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda yapılan maçı, Türkiye 49-12 kazandı. İlk resmi maçını ise 1936'da Berlin'de düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda Şili ile oynayan milliler, 7 Ağustos 1936'da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi. -EN FARKLI SKORLAR- (A) Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti. İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi. Milliler, tarihindeki en farklı yenilgisini ise Hırvatistan'dan aldı. Türkiye, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'de Hırvatistan'a 50 sayı farkla 113-63 yenildi. -BERABERLİKLER- (A) Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde 2 de beraberlik bulunuyor. Beraberlik durumunda uzatmaya gidilmediği dönemde yapılan karşılaşmada, 13 Ekim 1963'de Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda ile 62-62 berabere kalan milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'de Makedonya ile yaptığı özel maçtan da 78-78 beraberlikle ayrıldı. -FRANSA İLE 44. KEZ- Yarın Fransa ile karşılaşacak Türkiye, rakibiyle 44. kez karşı karşıya gelecek. (A) milliler, tarihinde bugüne dek Fransa ile yaptığı 43 maçta 30 yenilgi, 13 galibiyet aldı. Fransa ile ilk kez 1949'da Kahire'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşan milliler, karşılaşmadan 47-33 yenilgiyle ayrıldı. -TANJEVİC'İN KARNESİ- (A) Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjevic, Fransa ile yarın yapılacak 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası 2. tur maçında Türkiye'nin başında 131. maçına çıkacak. (A) Milli Takım, Sırp teknik adam döneminde bugüne dek yaptığı 130 maçın 72'sini kazanırken, 58 maçta ise salondan yenilgiyle ayrıldı. Türk Milli Takımı ile 20 Mayıs 2004'de resmi sözleşme imzalayan Tanjevic, 15. Akdeniz Oyunları, 15. Dünya Basketbol Şampiyonası, 34., 35. ve 36. Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nin ardından Türkiye'deki 16. Dünya Şampiyonası'nda da milli takımın başında görev yapıyor.