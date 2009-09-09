12 Dev Adam 3'te 3 yaptı Türkiye 87 - Polonya 69



36. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Litvanya ve Bulgaristan galibiyetinin ardından, D Grubu'nda ilk sıraya yükselen ve gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Basketbol Takımı, 3 maçında Polonya karşısından da zaferle ayrıldı.

İlk yarıyı da önde kapatan milliler 3. çeyrekte maça çok hızlı başladı. 5 dakika içinde yalnızca 2 sayı yiyen milliler, Hidayet Türkoğlu’nun üç sayılık atışlarıyla farkı 20 sayısının üzerine çıkarttı.

Maç 87- 69 Türkiye’nin galibiyetiyle sona ererken, Türkiye grup lideri oldu. Milli Takım oynanan maçlar sonucunda ''sayı'', ''3 sayı'' ve ''serbest atış'' istatistiklerinde zirvede yer aldı.