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Spor

12 Dev Adam 3'te 3 yaptı Türkiye 87 - Polonya 69

Muhteşem bir maç çıkaran A Milliler, 36. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 3 maçından da galip ayrılırken grup lideri oldu.

09 Eylül 2009 03:00

Muhteşem bir maç çıkaran A Milliler, 36. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 3. maçından da galip ayrılırken grup lideri oldu.


36. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Litvanya ve Bulgaristan galibiyetinin ardından, D Grubu'nda ilk sıraya yükselen ve gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Basketbol Takımı, 3 maçında Polonya karşısından da zaferle ayrıldı.
İlk yarıyı da önde kapatan milliler 3. çeyrekte maça çok hızlı başladı. 5 dakika içinde yalnızca 2 sayı yiyen milliler, Hidayet Türkoğlu’nun üç sayılık atışlarıyla farkı 20 sayısının üzerine çıkarttı.

 Maç 87- 69 Türkiye’nin galibiyetiyle sona ererken, Türkiye grup lideri oldu. Milli Takım oynanan maçlar sonucunda ''sayı'', ''3 sayı'' ve ''serbest atış'' istatistiklerinde zirvede yer aldı.



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