12 bin kilometreden banka soymaya geldiler!

İzmit'te, bir banka şubesinde görevli gişe memuru, otomatik para çekme makinesinde ATM) sorun olduğunu söyleyen kişiye yardımcı olmak için yerinden kalkarken, bir kişi ise kasada bulunan yaklaşık 20 bin TL'yi çalıp kaçtı. Harekete geçen polis, Peru uyruklu 4 şüpheliyi Ankara'da yakalarken, soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmit Alemdar Caddesi'nde bulunan bir banka şubesine 4 kişi geldi. Bankanın ikinci katına çıkan bir kişi, gişe memuruna İngilizce ATM cihazında sorun yaşadığını anlatmaya çalışarak, kendisine yardımcı olmasını istedi.



Gişe memuru aşağıda bulunan ATM'ye giderken, yukarı çıkan bir kişi, kasayı açarak içerisinde ne kadar para varsa çaldı. Banka görevlisi ATM'deki işlemleri bitirerek yerine dönerken bir süre sonra kasayı açarak paraların yerinde olmadığını görünce şoke oldu.

Kasada bulunan yaklaşık 20 bin lira çalınırken, polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, bankanın güvenlik kameralarını almasının yanı sıra çevrede bulunan tüm işyerlerinin de kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, eşkallerini belirlediği 4 kişiyi Ankara'da yakaladı.



Peru uyruklu 4 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Peru uyruklu çetenin başka yerlerde de hırsızlık yaptığı belirtilirken, operasyon kapsamında çetenin diğer elamanlarının da gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.