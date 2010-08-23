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Ekonomi

12 BİN 500 DANANIN KESİMİNE BAŞLANDI BURSA/SAKARYA (A.A)

23 Ağustos 2010 16:26

-12 BİN 500 DANANIN KESİMİNE BAŞLANDI BURSA/SAKARYA (A.A) - 23.08.2010 - Uruguay'dan ithal edilen Angus ve Hereford cinsi ağırlıkta olmak üzere toplam 12 bin 500 adet dananın, kesim yapılacağı illere nakli sürüyor. Alınan bilgiye göre, Et ve Balık Kurumu'nun (EBK) yaptığı ihale kapsamında Uruguay'dan getirilen danaların bir bölümü Bursa'ya gönderildi. Tırlarla Bursa'ya şu ana kadar bin 700 adet hayvan getirildiği, toplamda 3 bine yakın dana geleceği öğrenildi. Danaların, Et Balık Kurumunun Bursa'daki eski kombinasında kesimine başlandı. Yetkililer, danaların İstanbul, Ankara, Sakarya ve Eskişehir'e de gönderildiğini ve kesimlerinin sürdüğünü belirterek, 12 bin 500 hayvanın tamamının 10 gün içinde kesilerek dağıtılacağını söylediler. Bursa Kasaplar Odası Başkanı Muhsin Yıldız, Bursa'ya dün akşam saatlerinden itibaren hayvanların gelmeye başladığını ifade ederek, "Angus ve Hereford cinsi ağırlıkta olmak üzere getirilen ithal hayvanların etleri federasyon aracılığıyla alınıp, kasaplara ulaştırılacak. Daha kaliteli ve fazla sayıda hayvan ithal edilmesi gerekiyor. Yeterli olmuyor" dedi.

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