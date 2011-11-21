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Ekonomi

12 bankaya soruşturma ANKARA (A.A)

21 Kasım 2011 13:33

-12 bankaya soruşturma ANKARA (A.A) - 21.11.2011 - Rekabet Kurulu, 2 Kasım 2011 tarihli toplantısında bankacılık hizmetleri pazarında faaliyet gösteren 12 banka hakkında rekabet soruşturması açılmasına karar verdi. Kurumun resmi web sayfasında yayımlanan duyuruya göre, Kurulun, 2 Kasım 2011 tarihli toplantısında bankacılık hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Akbank T.A.Ş., Finans Bank A.Ş., HSBC Bank A.Ş., ING Bank A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Ziraat Bankası A.Ş. ile Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ile Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık A.Ş. unvanlı teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. Soruşturma, söz konusu teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliği kararlarına ilişkin 4. maddesinde yasaklanmış olan davranışları gerçekleştirip gerçekleştirmediklerinin tespiti amacıyla yürütülecek.

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