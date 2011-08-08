12 aylık Somalili bebek açlıktan öldü!

T24

Kuraklığın kavurduğu Doğu Afrika’da aylardan beri yaşanan insanlık dramı son bulmuyor. Bölgenin kanayan yarası halindeki Dadaab mülteci kampı, her gün büyük acılara sahne oluyor. Ölümün eşiğindeki on binlerce çocuğa ev sahipliği kampta, açlığın son kurbanı 12 aylık bir bebek oldu.Binlerce Somalili, nüfusu 350 bini aşan kampa varmak için günlerce yolculuk yapıyor. Aileleriyle bu yolculuklara katlanmak zorunda kalan bebeklerin çoğu, kampa varabilse bile burada hayatını kaybediyor. Bunlardan en sonuncusu, henüz 12 aylık Liin Muhammed Surov.Somali sınırından 100 km uzaklıktaki kampa 25 gün önce gelen Surov, yetersiz beslenmenin neden olduğu hastalıklar yüzünden üç gün önce hayatını kaybetti. Surov’un kardeşi Muhammed, kardeşinin toprağa verilmesinden sonra mezarının yanına çökerek gözyaşı döktü.Mevcut durum, Muhammed’in çaresizlik içinde gözyaşı döktüğü çölde daha birçok hayatın söneceğini gösteriyor.Birleşmiş Milletler’in (BM) verilerine göre, son üç ayda beş yaşın altında 29 bin Somalili çocuk yetersiz beslenme nedeniyle öldü. Açlıktan ölümle burun buruna olan ve acil yardıma ihtiyaç duyan çocuk sayısı ise 640 bin.