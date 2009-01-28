12 adımda yogayı öğrenin

Yoga yapmanın gerçek yaşı etkileyen iki önemli faydası vardır. Yogayla 12 adımda içinizdeki enerji uyanır. Esnekliğinizi arttırır. Kaslar statik dokular olmadığından; hareket eder, esner, büzülür. Ne kadar esnek olursa, hareket kabiliyeti o kadar artar ve normal aktiviteler yapılırken eklemlere o kadar az baskı binmesini sağlar.



Yoganın ikinci özelliği gücü artırmasıdır. Yoga yaparken ağırlık kaldırmadan çalışılır. Ancak hareketlerin bazıları rahatlatıcı olduğu kadar zorlayıcıdır da. Kasları zorlayarak vücut ağırlığını kaldırmak ve sabit tutmayı sağlayarak dayanıklılık antrenmanın yerini tutar.



Elbette yogaya başlamadan önce uzman doktora danışılmalı. Bazı rahatsızlıklarınız varsa Yoga uygun olmayabilir.



Bu egzersizler her gün yapılırsa, kasların çoğunu düzenli olarak çalışabilmesini sağlar. İşte RealAge'in hazırladığı adım adım yoga:



1. Her iki ayağınızı yerde sabit olarak tutun. Avuç içlerinizi birbirlerine karşılıklı bakacak şekilde kalbinizin üzerinde birleştirin. Vücut ağırlığınızı dengeli olarak dağıttığınızdan emin olun. Nefes verin.



2. Kollarınızı yukarı kaldırın. Kollarınızı başınızın üzerine doğru kaldırarak geriye doğru yavaşça esneyin. Boynunuzu gevşetin. Nefes alın



3. Öne doğru eğilerek ellerinizle ayaklarınızın aynı hizada olmasını sağlayın, eğer yapabiliyorsanız, başınızı dizinize doğru değdirin.



Avuç içlerinizi yere doğru bastırarak el parmaklarınızın uçlarıyla ayak parmaklarınızın aynı hizada olmasını sağlamaya çalışın. (Bu hareketi yaparken dizlerinizi kırabilirsiniz).



4. Sağ bacağınızı geriye doğru genişçe açarak esnetin. Nefes alırken el ve ayaklarınızı yerde olsun. Sol bacağınız iki elinizin arasına yerleştirin ve kafanızı kaldırın.



5. Sol bacağınızı sağ bacağınızın yanına getirin.



6. Vücudunuzu yere doğru indirerek ön kollarınızın üstünde dururken nefes verin.



7. Nefes alırken, kasıklarınızı yere doğru indirin, kafanızı kaldırın ve kollarınızı düzelterek mümkün olduğunca geriye doğru esneyin.



8. Ellerinizi yere koyarak ve kollarınızı düz tutarak, kalçalarınızı yukarı doğru kaldırın, kafanızı kollarınızla aynı hizada tutun. Nefes verin.



9. Yavaşça nefes alın ve sağ bacağınızı esneterek ileri doğru geniş bir adım atın. Ellerinizi yere koyarak sabitleştirin. Sağ ayağınız, iki elinizin arasında dursun ve kafanızı kaldırın.



10. Ellerinizi yerde tutarak iki ayağınızı da bir araya getirin. Bacaklarınızı uzatın, belinizi bükerek vücudunuzun üst kısmını yere doğru eğin. Eğer mümkünse, hareketi yaparken kafanızı dizinize değdirin. Nefes verin.



11. Yavaşça doğrulun, sırtınızı düzleştirin. Nefes alırken ellerinizi başınızın üzerinden kaldırarak geriye doğru esneyin.



12. Başlangıç pozisyonuna dönerek nefes verin.

