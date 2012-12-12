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Yaşam

12-12-12'nin ilk bebeği: Yaren

Adıyaman'ın 12.12.2012'deki ilk bebeği 'Yaren'in annesi Nursel Ekinci ise ikinci çocuğu Yaren'in bu tarihten dolayı şanslı olacağına inandığını söyledi.

12 Aralık 2012 13:29


12.12.2012'nin ilk bebeği saat 00.04’te, Adıyaman'da dünyaya geldi.  Bebeğe ''Yaren'' ismi verildi.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nursel Ekinci, normal doğumla 12.12.2012 saat 00.04'te bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Aile çocuklarına ''Yaren'' ismini koydu.

Op. Dr. Münihe Yücel, özel bir gün olarak nitelendirilen 12.12.2012'de 10 sezaryen doğum yapacaklarını, ayrıca 10 da normal doğum beklediklerini ifade etti.

Yücel, özellikle daha önceden bu tarihe sezaryen randevusu alanların olduğunu vurgulayarak, ailelerin bu tarihte doğan çocuklarından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Adıyaman'ın 12.12.2012'deki ilk bebeği ''Yaren''in annesi Nursel Ekinci ise ikinci çocuğu Yaren'in bu tarihten dolayı şanslı olacağına inandığını söyledi.

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