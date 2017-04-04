12-0 biten maça soruşturma

İspanya 3. Futbol Ligi’nde Barcelona’nın B takımına 12-0 yenilen Valencia kentinin takımı Eldense, mağlubiyetten sonra sportif faaliyetlere ara verme kararı alırken, konuyla ilgili şike soruşturması açıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, İspanya 3. Futbol Ligi'nde (Segunda B) hafta sonu oynanan ve 12-0 biten Barcelona B-Eldense maçıyla ilgili şike iddiasıyla soruşturma başlatıldı.​Aldığı mağlubiyetle matematiksel olarak ligden düşmeyi garantileyen ve maçın ardından yazılı bir açıklama yayımlayan Eldense Kulübü, Barcelona B takımına karşı aldıkları 12-0'lık yenilgide bazı futbolcularının şike yaptığından şüphelenildiğini ve konu açıklığa kavuşana kadar A takımın tüm sportif faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.

​İspanyol basınına konuşan Eldense Kulübünün Başkanı David Aguilar da söz konusu maçta bazı futbolcularının şike yaptığıyla ilgili Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumuna ve polise suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Aguilar, "Bu işin arkasında sponsorluk sözleşmesini bitirdiğimiz bir İtalyan şirket olabilir. Maçta garip şeyler gördüm. Futbolcular isteksizdi, topa ayak bile uzatmadılar, sadece bir sarı kart çıktı" ifadelerini kullandı.

​Eldense takımının futbolcularından Said de Katalan radyosu RAC 1'e verdiği demeçte "Bu işin içinde 4 futbolcu var ve bunlardan birisi lider. İsimlerini şimdi veremem. Bazı tehditler alıyorum. Teknik direktörümüzün de olanlardan haberi vardır, eminim" açıklamasında bulundu.

​Karşılaşmada ilk 11'de forma giyeceğinin maçtan sadece bir kaç dakika önce kendisine söylendiğini aktaran Said, ilk yarı art arda gol yemeye başladıklarından sonra farklı bir yenilgi olacağını anladığını ve ikinci yarı sahaya çıkmayı kabul etmediğini anlattı.

Öte yandan, Eldense, mağlubiyetten sonra sportif faaliyetlere ara verme kararı aldı. 1992 yılından beri ligin en farklı mağlubiyetini alan kulüp, İtalyan yatırımcıyla bağlantılarını kestiğini ve sportif faaliyetleri askıya aldığını açıkladı. Eldense, bu sezon kalan maçlarda sahaya çıkmayacak.