-''11'E 10 KALA'' ÖDÜLE DOYMUYOR İSTANBUL (A.A) - 14.07.2010 - Yönetmen Pelin Esmer'in ''11'e 10 Kala'' adlı filmi, Polonya'da düzenlenen Tofifest Film Festivali'nde ''En İyi Film'' ödülünü aldı. Dünya prömiyerini San Sebastian Film Festivali'nde yapan ''11'e 10 Kala'', Polonya'da düzenlenen Tofifest Film Festivali'nde yarıştı. Baş rollerini Nejat İşler ve Mithat Esmer'in paylaştığı ''11'e 10 Kala'', festivalde ''En İyi Film'' ödülüne layık bulundu. Film, festival yolculuğuna, önümüzdeki günlerde Polonya ERA New Horizons Film Festivali, Kore Chungmuro Film Festivali ve Japonya Fukuoka Focus on Asia Film Festivali ile devam edecek. ''11'e 10 Kala'', İstanbul, Adana Altın Koza, Ankara, Abu Dabi, Tromsö, Nürnberg, Cinema Novo, Tetouan ve IndieLisboa film festivallerinden de toplam 14 ödülle döndü.