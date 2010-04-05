118'li servislerden numara öğrenmek, ABD'yle konuşmaya bedel

T24-

Bir telefon numarasını öğrenmenin tarifesi 96 kuruştan açılırken, yurtdışını aramanın bedelinin 6 katına kadar çıkıyor. BTK’dan lisans alan 8 şirkete karşılık hem sabit hem de cep telefonu numaraları alanında hizmet veren şirket sayısı üçte kalırken, bu şirketlerin ücretlendirmede farklı saniye periyodları kullanması tüketiciler için beklenmedik faturalar doğurabilir. 118XY’li rehberlik hizmeti verebilmek için BTK’ya 2010 yılı için 24 bin 119 TL’lik kullanım hakkı ücreti ödeyen şirketleri aramanın dakika ücreti 96 kuruş ile 1.24 TL arasında değişiyor.

PERİYODUN KISA OLMASI AVANTAJLI





Ancak arama yapan kişinin numarasına göre (sabit veya GSM operatörü) ücretlendirme farklı periyotlara göre tespit ediliyor. Şu anda aktif olan 118XY’li rehberlik hizmeti verenlerde bu süre 6, 15, 20, 30 veya 60 saniye olarak uygulanıyor. Bu sürenin kısa olması tüketicinin lehine. Örneğin 60 saniyelik ücretlendirme yapan bir rehberlik hizmetini aradığınızda, toplam görüşmeniz 1 dakika 1 saniye sürdüğü zaman, 2 dakika üzerinden ücretlendiriliyorsunuz. Veya aynı ücretlendirme periyodunda görüşmeniz 10 saniye bile sürse, faturanıza 1 dakikalık görüşme maliyeti olarak yansıyor. Periyot ne kadar düşük tutulursa, bu, tüketicinin ne kadar görüşme yaptığıysa sadece o kadar ücretlendirilmesini sağlıyor. TT ve GSM operatörlerinin de kendi aboneleri için sunduğu bilinmeyen servis numaraları bulunuyor. Bu servislerden TT’nin 118 11’inde sadece sabit telefonlar, Turkcell’in 118 32, Avea’nın 118 55 ve Vodafone’un 118 42 hatlarında da sadece kendi abonelerinin sorgulaması yapılabiliyor.



YÖNLENDİRME HİZMET BEDELİ ABD'DEN PAHALI





Bazı 118XY şirketleri, rehberlik hizmetlerinin yanı sıra sorgulanan numaraya yönlendirme hizmeti de sunuyor. Ancak bu da 118XY’li tarife üzerinden yapıldığı için faturaya yaklaşık 10 kat pahalıya yansıyor. Sabit bir numaradan şehiriçi görüşme yaptığınızda dakikası 8.8 ile 15 kuruşarasında değişen ücret, 118XY üzerinde yönlendirme ile devam ettiğinizde 96 kuruş ile 1.1 TL arasında değişiyor. Dakika ücreti, sabit hattan ABD, Çin, Japonya, Avustralya gibi ülkeleri aramaların dakika ücreti olan 12.1 ile 19.8 kuruşu yaklaşık 6’ya katlıyor.