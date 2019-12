-118 YAŞINA GİREN AYŞE NİNE'YE DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ CEYHAN (A.A) - 02.07.2011 - Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Değirmendere köyünde yaşayan ve dünyanın en yaşlı kadınları arasında sayılan Ayşe Batur'a, 118. doğum gününde sevdikleri tarafından sürpriz parti düzenlendi. Asırlık çınar, konuklarını önümüzdeki yıl için yeniden davet etti. Ceyhan Kaymakamı Gürbüz Karakuş olmak üzere, çocukları ve torunlarının yanı sıra çok sayıda köylü, Ayşe Ninenin evinde toplandı. Kendisini ziyaret edenlere teşekkür eden Ayşe Nine, 1 Temmuz 1894 tarihinde Osmaniye'ye bağlı Kadirli ilçesinde doğduğunu, evlendikten sonra Ceyhan'a taşındığını ve evliliğinden 4'ü erkek toplam 8 çocuğu bulunduğunu söyledi. Uzun yaşamasının sırrını doğal beslenmeye borçlu olduğunun altını çizen Ayşe Nine, ''Eşimi 40 yıl önce kaybettim. En büyük 2 oğlum küçük yaşta öldü. Diğer çocuklarımdan biri hariç hepsi evlenip köyü terk etti. Kızım Münire ise köyümüzün en güzel kızlarından biri olmasına rağmen sadece bana bakmak amacıyla hiç evlenmedi. Halen onunla birlikte yaşıyorum'' dedi. Hayatında hiç sigara içmediğini, bahçesinde yetiştirdiği sebzelerle beslendiğini, düzenli olarak bal ve süt tüketmeye özen gösterdiğini vurgulayan Ayşe Nine şunları kaydetti: ''Bu yaşıma kadar hayatta karşılaştığım her olaya pozitif yaklaştım. Birinci ve ikinci dünya savaşlarını, Cumhuriyetin kuruluşunu, darbeleri gördüm. Hiçbir zaman karamsar olmadım. Çocuklarıma da bu şekilde düşünmelerini öğütledim. Gençliğimde tarım işçiliği yaptım. Tam olarak hatırlamasam da 36 civarında torunum var. 89 yaşındaki en büyük kızım Hayriye'nin oğlu Hikmet 64 yaşında. Hikmet'in kızı Hilal 37, Hilal'in çocukları Erdal 8, Efe ise 3 yaşında. Ne mutlu bana ki torunumun torununu dahi gördüm. Allah'tan daha ne isteyeyim?'' Kaymakam Karakuş ise ''Ayşe Ninemiz, torununun torununu görmüş. Çevresinde 'Ulu bir çınar' olarak tanınıyor. Hepimizin sevdiği, saydığı bir ninemizdir. İlçemizin sembolü haline gelen Ayşe Ninemize Allah'tan uzun ömürler diliyorum'' diye konuştu. Karakuş, daha sonra Ayşe Nine ile üzerinde ''118. doğum günün kutlu olsun Ayşe'' yazılı pastayı kesti. Karakuş, pastadan bir dilimi kendi elleriyle Ayşe Nine'ye yedirdi. Doğum günü hediyesi olarak da aldığı elbiseyi verdi. Ayşe Nine, doğum günü partisine katılanları, ''Gelecek yıl da görüşelim'' dileğiyle uğurladı. Doğum gününe Ayşe Ninenin çocuklarından Ahmet (89), Müzeyyen (77), Döndü (69), Münire (67) ile bazı torunları ile köylüler katıldı.