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Sağlık

118 gün kalbi olmadan yaşadı

ABD’nin Miami kentinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu, kalp nakli yapılana kadar kendi kalbi olmadan kan pompalayan bir aletle 118 gün yaşatıldı

30 Ocak 2015 00:33

ABD'de D’Zhana Simmons isimli 14 yaşındaki çocuk, kalbi olmadan yaklaşık 9 ay süresince yaşatıldı. 

Miami Üniversitesi Jackson Memorial Tıp Merkezi’nin doktorları basın toplantısında, Almanya’da bir yetişkinin kendi kalbi olmadan 9 ay yaşatılması gibi benzer vakadan haberdar olduklarını, ancak ilk kez bir çocuğun bu durumda yaşatıldığını ifade etti. Doktorlar ayrıca, hastaya kanı pompalayacak bir alet takıldığında, genelde kalbin vücut içinde bırakıldığına dikkati çekti.

 

Makine ne zaman arıza yapacak diye korkmuş

 

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, D’Zhana Simmons da, basın toplantısında, kanının pompalayan bir aletle bu kadar uzun yaşamanın "korkutucu" olduğunu, çünkü her zaman makinenin ne zaman arıza yapacağını merak ettiğini dile getirdi.

Zayıf, büyümüş ve kanı yeterli pompalayamayan kalbi nedeniyle hasta olan Simmons, Miami’deki Holtz Çocuk Hastanesi’nde 2 Temmuz’da kalp nakli ameliyatı olmuş, ancak yeni kalbi iyi çalışamayınca derhal çıkarılmıştı.

Bunun üzerine doktorları Simmons’a, başka kalp bulunana kadar kanın pompalanması işlevini yerine getirecek bir alet takmıştı. 118 gün bu aletle yaşatılan Simmons’a ikinci kalp nakli ameliyatı 29 Ekim’de yapılmıştı.

Simmons’ın kalbi olmadığı halde doktorların taktığı aletle yaşadığı sürece hareket serbestisine sahip olduğu, ancak hastanede kalmaya devam ettiği belirtildi.

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