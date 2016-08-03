117 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Tunceli'de evinde yalnız kalan 117 yaşındaki kadının cesedi bulundu.

Hürriyet'in haberine göre, Moğultay Mahallesi Emniyet Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katında oturan 1899 doğumlu Emine Duman, yurt dışından gelerek yanında kalan kuzeni Ali Hıdır Nakay'ın hastalanması üzerine evde yalnız kaldı.

Rahatsızlığı nedeniyle 15 gün hastanede yatan Nakay, tedavisinin ardından akrabası Metin Bulut ile eve döndü. Apartman girişinde komşularının, "Teyze kaç gündür görünmüyor, balkona da çıkmıyor, nerede? Bir bakın" demesi üzerine odasına bakan Nakay ve Bulut, Duman'ın cesediyle karşılaştı.

Duman'ın cesedi olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.