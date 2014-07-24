T24 LogoT24 Logo
Dünya

116 yolcu taşıyan Cezayir uçağı çöle düştü!

Burkina Faso Ulaştırma Bakanı fırtına nedeniyle uçağın pilotundan rotasını değiştirmesinin istendiğini açıklanmıştı

24 Temmuz 2014 19:00

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'dan, Cezayir'in başkenti Cezayir'e giden Air Algeria Havayolları'na ait 7'si mürettebat 119 kişnin bulunduğu uçak havalandıktan 50 dakika sonra çöle düştü. 

Yerel saat ile 01.17'de Ouagadougou'dan havalanan uçağın Cezayir'e saat 05.10'da inmesi gerekiyordu. 

Yaklaşık 6 saat önce gideceği yere inmesi gerekirken tüm iletişimin kesildiğini duyuran ajanslar uçağın kaybolduğu bölgenin Sahra çölüne denk geldiğini ve burada hava sıcaklığının 45 dereceyi geçtiği ve hiçbir kara yolunun bulunmadığına dikkat çektiler. 

Burkina Faso Ulaştırma Bakanı fırtına nedeniyle uçağın pilotundan rotasını değiştirmesinin istendiğini açıklanmıştı.

Fransa Ulaştırma Bakanı uçakta çok sayıda Fransız yolcunun bulunduğunu açıkladı.

 

Uçakta 51 Fransız vatandaşı vardı

 

Burkina Faso-Cezayir seferi sırasında irtibat kesilen uçakta 51 Fransız vatandaşı olduğu bildirildi.

Fabius, uçakta 7'si mürettebat 119 kişinin olduğunu kaydetti.

Cezayir Hava Yolları, Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou’dan havalanan 5 bin 17 sefer sayılı uçak ile kalktıktan 50 dakika sonra irtibatın koptuğunu açıklamıştı.

Cezayir Hava Yolları tarafından yapılan yazılı açıklamada ise en son Mali'nin Gao şehri üzerinde sinyal alınan uçakta 7'si İspanyol mürettebat, 119 kişinin bulunduğunu belirtilmişti.


Bir haftada 3'üncü uçak vakası


Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapan Malezya Havayolları'na ait uçak 17 Temmuz'da 'bir füzenin isabet etmesi sonucu' Ukrayna-Rusya sınırında düşmüş, uçakta bulunan 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Dün de Tayvan'da 54 yolcu ve 4 mürettebatıyla Transasia Havayolları'na ait GE222 sefer sayılı ATR72-500 tipi yolcu uçağı düşmüş, kazada 48 kişi ölmüş 10 kişi kurtulmuştu.

ETİKETLER

cezayir havayollarıcezayirçölkazadüşmeyolcuBurkina Faso

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24