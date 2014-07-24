116 yolcu taşıyan Cezayir uçağı çöle düştü!

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'dan, Cezayir'in başkenti Cezayir'e giden Air Algeria Havayolları'na ait 7'si mürettebat 119 kişnin bulunduğu uçak havalandıktan 50 dakika sonra çöle düştü.

Yerel saat ile 01.17'de Ouagadougou'dan havalanan uçağın Cezayir'e saat 05.10'da inmesi gerekiyordu.

Yaklaşık 6 saat önce gideceği yere inmesi gerekirken tüm iletişimin kesildiğini duyuran ajanslar uçağın kaybolduğu bölgenin Sahra çölüne denk geldiğini ve burada hava sıcaklığının 45 dereceyi geçtiği ve hiçbir kara yolunun bulunmadığına dikkat çektiler.

Burkina Faso Ulaştırma Bakanı fırtına nedeniyle uçağın pilotundan rotasını değiştirmesinin istendiğini açıklanmıştı.

Fransa Ulaştırma Bakanı uçakta çok sayıda Fransız yolcunun bulunduğunu açıkladı.

Uçakta 51 Fransız vatandaşı vardı

Burkina Faso-Cezayir seferi sırasında irtibat kesilen uçakta 51 Fransız vatandaşı olduğu bildirildi.

Fabius, uçakta 7'si mürettebat 119 kişinin olduğunu kaydetti.

Cezayir Hava Yolları, Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou’dan havalanan 5 bin 17 sefer sayılı uçak ile kalktıktan 50 dakika sonra irtibatın koptuğunu açıklamıştı.

Cezayir Hava Yolları tarafından yapılan yazılı açıklamada ise en son Mali'nin Gao şehri üzerinde sinyal alınan uçakta 7'si İspanyol mürettebat, 119 kişinin bulunduğunu belirtilmişti.



Bir haftada 3'üncü uçak vakası



Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapan Malezya Havayolları'na ait uçak 17 Temmuz'da 'bir füzenin isabet etmesi sonucu' Ukrayna-Rusya sınırında düşmüş, uçakta bulunan 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Dün de Tayvan'da 54 yolcu ve 4 mürettebatıyla Transasia Havayolları'na ait GE222 sefer sayılı ATR72-500 tipi yolcu uçağı düşmüş, kazada 48 kişi ölmüş 10 kişi kurtulmuştu.