'Şemdinli'deki çatışmada toplam 115 PKK'lı öldürüldü!'

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Şemdinli bölgesinde 23-24 Temmuz'dan bugüne kadar süren çatışmalarda 115 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.

PKK tarafından Hakkari merkez ilçeye bağlı Geçimli Karakolu'na ve onun yakınındaki üs bölgesine ve Hakkari bölgesindeki bazı askeri birliklere eş zamanlı olarak dün gece saat 22.40 sularında saldırı gerçekleştiğini anımsatan Şahin, ''Bu saldırının karşılığı güvenlik güçlerimiz tarafından anında verilmiştir. Karşılıklı çatışma sonrasında, saatler süren çatışmalar sonucunda 6 askerimiz ve 2 geçici köy korucumuz şehit olmuştur. Ayrıca 20 civarında da personelimiz hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmışlardır'' diye konuştu.

Bakan Şahin konuşmasına, ''Bu saldırı sonucunda sabahleyin gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri neticesi itibarıyla 14 bölücü terör örgütü militanının etkisiz hale getirildiği belirlenmiştir. İkisi kadındır, silahlarıyla birlikte ele geçirilmişlerdir. Kalaşnikof silahlar, el bombaları da ele geçirilmiştir. Yine Hakkari Şemdinli bölgesinde 23 Temmuz tarihinden itibaren yol kesme ve yol kesilen bölgenin etrafına çok miktarda döşendiğini değerlendirdiğimiz mayınlama faaliyetleri devam etmektedir. Buna karşılık güvenlik güçlerimiz olası mayınlama çalışmalarını dikkate alarak, çok tedbirli bir şekilde o bölgede faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.'' sözleri ile devam etti.

Bakan Şahin, bölgede bir süredir devam eden operasyonlara değinerek, ''Dün itibarıyla, 23-24 Temmuz tarihinden itibaren gerçekleştirilen sıcak temasın sonucunda 115 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Havadan daha çok bölgedeki mücadele sürdürülmüştür. Yine terör örgütü militanlarının Kuzey Irak tarafına kaçmasını önleyici tedbirler güvenlik güçlerimiz tarafından alınmıştır'' dedi.

PKK'nın amaçlarını anlatan Şahin, ''2012 yılını kendilerine göre bir final yılı olarak belirlediklerini istihbarati bilgiler itibarıyla biliyoruz. Bunun için zaman zaman ölümü göze alan fedai tarzı eylemlere başvurduklarını, hem Şemdinli bölgesinde hem de dün gece yaşadığımız Hakkari Geçimli bölgesindeki örgüt saldırıları bunu göstermektedir'' diye konuştu.

Bakan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Ama güvenlik güçlerimiz, istihbarat ve tecrübe gerçeklerini dikkate alarak hem malzeme araç gereç ve silah yönünden hem de personel yönünden bu bölgede gerekli takviyeleri yapmışlardır. Yaptıkları için de bölücü terör örgütü önemli zayiat vererek bu saldırıların sonucuna katlanmak durumunda kalmışlardır. Bölgede yaşayan halkımızın, başta Şemdinli bölgesindeki kardeşlerimizin bölücü terör örgütünün bu hain saldırıları ve o bölgede verdikleri rahatsızlıklar karşısında son derece sağduyulu bir tavır ortaya koydukları konusunda kendilerine bu sabırlı davranışlarından, bu çatışma ortamında sağduyulu davranışlarından dolayı müteşekkiriz.''

Suriye'deki olaylara da değinen Şahin, ''Bölücü terör örgütünün bir başka amacı da Suriye'deki olaylara bağlı olarak Türkiye'de bir zaaf alanı oluşturma gibi özel amacı söz konusudur. Ama bu amaçlarını da gerçekleştirememişlerdir ve gerçekleştiremeyeceklerdir. Silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, topyekun iç güvenlik teşkilatımız, ülkemizin her yerinde, her yöresinde, Hakkari'de Şırnak'ta nerede olursa olsun, Akdeniz'de Karadeniz'de bu topraklarda bölme, yıkma amaçlı her türlü faaliyetin karşısında, şehit verme, yaralanma pahasına, millet ve devlet için durmaya ve bölücüleri, yıkıcıları ve bunların örgütlerini çökertmeye her zaman olduğu gibi bugün de aynen, daha fazla kararlıdır'' ifadelerini kullandı.

Bakan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

''Bölücü ve yıkıcı örgütlerin kökü kazılıncaya kadar güvenlik güçlerimizin bu çalışması fedakarca ve memleket sevgisi, duygusuyla, ülke idealiyle devam edecektir. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, jandarmamıza başsağlığı diliyorum. Geçici köy korucularımızın ailelerine yine sabırlar diliyorum. Bu ülke ve bu millet bu tür bölücü, yıkıcı, başkalarının adına, Türkiye düşmanları adına hareket eden örgütleri çökertecek güce sahiptir. Bu yanlışın doğru sonucu olmaz, doğru sonucu yoktur.''