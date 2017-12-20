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Çevre

115 milyon yıllık dinozor ayak izini çekiçle parçaladılar

Ayak izindeki parmaklardan birini koparan saldırganlar hakkında soruşturma devam ediyor

20 Aralık 2017 17:26

Paleontologların 2006 yılında Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Flat Rocks bölgesinde buldukları ve 115 milyon yıllık olduğu belirlenen bir dinozora ait ayak izi, vandallar tarafından parçalandı.

Dinozor kalıntıları ve Buz Devri zamanı buluntularla bilinen bölge, Victoria Ulusal Parkı’nı kapsıyor. 115 milyon yıllık ayak izinin bir kısmının parçalandığını ifade eden park bekçilerinden Brian Martin, "Birileri bir çekiç veya kayayla ayak izindeki parmaklardan birini koparmış gibi görünüyor" dedi.

Park yetkilileri, izin kolay tanınabilir bir şekle sahip olması sebebiyle tahribin bilinçli olarak gerçekleştiğini düşündüklerini ve vandallar hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

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