114 yıldır meydana gelen depremler birleştirildi ve bu harita ortaya çıktı!

Amerikalı bir uzman, son 114 yılda meydana gelen 4 büyüklüğünün üzerindeki 203 bin 186 depremi tek bir haritada toplayınca ortaya bu görüntü çıktı.

Deprem haritası; Kuzey California Deprem Merkezi verileriyle hazırlandı. IDV Solutions adlı web yazılım şirketinin harita müdürü John Nelson, her deprem için şiddetine göre bir parlaklık kodu belirledi. Sonra da NASA’nın dünya fotoğraflarını kullanarak haritaya son şeklini verdi.



Ateş çemberi bölgesi ışıl ışıl



Haritayı Pasifik Okyanusu üzerinde oluşturmaya karar verdiğini söyleyen Nelson, “Çünkü o bölge büyünün başladığı yer” dedi. Haritada parlak yeşil olarak gösterilen nokta, dünyada deprem ve yanardağ patlamalarının en sık yaşandığı, iki tektonik plakanın birleştiği “Ateş Çemberi” bölgesi.