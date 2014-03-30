113 yaşındaki Döne nine, oy kullanmaya ambulansla gitti

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan 113 yaşındaki Döne Karaçavuş, mahalli idareler seçiminde oy kullanacağı okula ambulansla götürüldü.

1901 doğumlu, 7 çocuk annesi Karaçavuş'un, oyunu kullanması için Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine, yakınları tarafından İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Biriminden ambulans çağrıldı.

Bir asrı aşan ömründe pek çok kez oy kullanan Karaçavuş, sağlık görevlilerinin yardımıyla ambulansa bindirildi.

Yaşlı kadın ambulansla oy kullanacağı Atatürk İlkokulu'na götürüldü. Sağlık görevlilerinin yardımıyla okula giren Karaçavuş, oğlu Ali Karaçavuş ile kabine girerek oyunu kullandı.

İmza atamadığı için oy kullandığına dair listeye parmak basan Karaçavuş, tekrar görevlilerin yardımıyla ambulansla evine bırakıldı.

20 torun, 24 torun çocuğu ile 2 torununun torununu gören Karaçavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada seçimlerin tüm millete hayırlı olması dileğinde bulundu.

1901 doğumlu

Sağlığının yerinde olduğunu anlatan Karaçavuş, engelli ve bekar oğlu ile birlikte yaşadığını söyledi.

Cumhuriyet tarihinde pek çok olaya şahitlik eden Karaçavuş, "Atatürk'ün trenle ilçeden geçeceği haberi üzerine babamla istasyona gitmiştik. Tren yaklaşınca babam, 'Bak kızım, işte Mustafa Kemal Atatürk şu adam' dedi. Çok heyecanlanmıştım. O günü hiç unutamıyorum' diye konuştu.

Döne Karaçavuş'un oğlu Ali Karaçavuş da annesinin nüfus cüzdanına göre doğum tarihinin 1901 olduğunu, ilerleyen yaşına rağmen sağlık problemi yaşamadığını dile getirdi.

